Dos personas heridas tras ser atropelladas gravemente en dos incidentes distintos esta madrugrada en Madrid

El servicio de Emergencias de Madrid traslada graves a dos personas atropelladas esta madrugada en Madrid, en dos accidentes distintos. - EMERGENCIAS DE MADRID

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias de Madrid informa de dos atropellos graves registrados esta madrugada en la capital y que se han saldado con el traslado de dos personas al Hospital por parte del Samur.

El primero de los atropellos ha tenido lugar en la calle Ciudad de Barcelona. La víctima es un varón de 25 años con traumatismo craneoencefálico grave.

El segundo accidente se ha producido en la calle Alcalá. La víctima es un varón de 60 años que iba en patinete y ha sido atropellada por un vehículo que ha huido.

El Samur ha estabilizado y trasladado grave a ambos pacientes y ahora la Policía municipal de Madrid investiga lo ocurrido.