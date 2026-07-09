Dos trabajadores heridos graves en accidentes laborales registrados en Arganda y Griñón

Accidente laboral en Griñón - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores han resultado heridos graves la mañana de este jueves en sendos accidentes laborales registrados en Arganda del Rey en Griñón por una caída desde 5 metros de altura y por un atrapamiento del pie por un toro mecánico, respectivamente.

El primero de los accidentes laborales se ha registrado en el número 8 de la calle Bronce de Arganda cuando, por causas que están siendo investigadas, un obrero de 52 años se ha precipitado desde una altura de unos 5 metros, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Como consecuencia de la caída, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado y un traumatismo costal. Tras ser estabilizado en el lugar por sanitarios del Summa 112, ha sido trasladado hasta el Hospital de La Princesa, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Poco después se ha producido otro accidente laboral en la localidad de Griñón. En este caso, un trabajador de 39 años ha sufrido el atrapamiento de un pie por un toro mecánico en unas instalaciones ubicadas en el número 10 de la calle Orión.

Debido a ello, ha sufrido una fractura abierta en el pie izquierdo. Tras ser atendido en el lugar, ha sido evacuado hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde también ha ingresado con pronóstico grave.