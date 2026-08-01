Dulcinea, La Gitanilla y otros personajes de Cervantes guiarán rutas gratuitas por Alcalá de Henares este agosto

Estatua D. Quijote y Sancho Panza - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ofrecerá este mes de agosto rutas turísticas gratuitas por Alcalá de Henares para acercar a vecinos y visitantes a la historia de la ciudad a través de algunos de los personajes creados por Miguel de Cervantes, como Dulcinea del Toboso, La Gitanilla o Constanza.

Los recorridos se celebrarán los sábados 15, 22 y 29 de agosto y partirán de la Casa Museo Cervantes, desde donde los participantes recorrerán distintos enclaves del casco histórico acompañados por personajes inspirados en la obra cervantina.

La actividad estará a cargo de la compañía Noiz Arte, que ofrecerá dos pases cada jornada, a las 11 y a las 12.30 horas, con una duración aproximada de 60 minutos, según informa el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Las entradas serán gratuitas y se distribuirán por orden de llegada el mismo día de cada recorrido a partir de las 10.30 horas, hasta completar el aforo, con un máximo de dos invitaciones por persona.

Además de estas visitas teatralizadas, la Casa Museo Cervantes acoge hasta el próximo 30 de agosto la exposición 'Con capa y espada. La moda en época de Cervantes', dedicada a mostrar las distintas tipologías de indumentaria del Siglo de Oro.

La muestra reúne prendas características de la época, como guardainfantes, gorgueras, coletos, jubones y faltriqueras, e incluye vestimenta propia de la Corte, así como de diferentes estamentos sociales y oficios.

El recorrido analiza también el papel que desempeñan las descripciones de la ropa en la caracterización de los personajes de 'Don Quijote' y de otras obras de Cervantes, apoyándose en fuentes literarias y documentales de la época.

Asimismo, incorpora trajes y figurines de recreación histórica, ópera y cine para ofrecer una visión global de la moda de los siglos XVI y XVII y mostrar tanto los elementos que han perdurado como aquellos que forman parte del imaginario colectivo asociado al Siglo de Oro.