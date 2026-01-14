1042445.1.260.149.20260114134151 Ecografías con IA o videollamadas con el jefe de guardia, las novedades tecnológicas de SAMUR-Protección Civil - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado la asistencia sanitaria de SAMUR-Protección Civil con la incorporación de nueva tecnología en ecógrafos y en sistemas de transmisión de información médica en tiempo real para mejorar la calidad y aumentar la coordinación médica desde las ambulancias.

Así lo ha detallado la delegada de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, en su visita a una de estas unidades este miércoles en la plaza de la Independencia, acompañada de la concejala del distrito de Retiro, Andrea Levy.

El primer avance ha sido la implantación de Inteligencia Artificial (IA) en los ecógrafos, que ya se han incluido en los vehículos de SAMUR-PC. Esta medida permitirá un reconocimiento de las estructuras, además de ayudar a los sanitarios en ambientes hostiles, como en situaciones climatológicas adversas.

El supervisor de guardia de SAMUR-Protección Civil, Carlos Sánchez, ha explicado que la implementación de IA en el ecógrafo facilitará la interpretación ya que marcará con unas iniciales las estructuras anatómicas que tú estás viendo en esa imagen.

"Nosotros sabemos hacer una ecografía, pero el hecho de que te facilite esa identificación de estructuras anatómicas nos ayuda, sobre todo en un entorno en el que no disponemos de tanto tiempo", ha manifestado.

Por otro lado, SAMUR-PC ha puesto en marcha un proyecto piloto cuyo objetivo es reforzar la atención sanitaria mediante sistemas de transmisión de información médica en tiempo real. Esta herramienta se ha podido desarrollar por la tecnología 4G y 5G. "Se puede compartir esa información en directo de manera online con el jefe de guardia, de manera que habrá dos médicos en la operación siempre que sea una situación de mayor gravedad", ha apuntado Sanz.

NUEVAS MOCHILAS PARA LA UNIDAD LINCE

Asimismo, se han incorporado mochilas más ergonómicas y se ha dotado de balizas de señalización a la Unidad Lince, que se desplaza en bicicleta o a pie por zonas de difícil acceso. La delegada ha remarcado que son "especialmente necesarios" en eventos multitudinarios, donde es más difícil la movilidad en vehículos. Estos equipos incorporan elementos básicos para hacer una primera atención en cuanto a curas y con desfibriladores frente a una parada cardíaca o una situación de mayor gravedad.

El Ayuntamiento de Madrid ha aumentado progresivamente el presupuesto destinado a SAMUR-Protección Civil. En 2019 contaban con 60,4 millones de euros, mientras que este año disponen de 97 millones de euros. También, se han construido diez nuevas bases, por lo que la plantilla ha pasado de los 711 efectivos, en 2019, a los 910 profesionales que prestan servicio actualmente.