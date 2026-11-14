Ecologistas denuncian cortas a matarrasa en montes quemados en el incendio de Lozoyuela y piden su suspensión cautelar

Cortas a matarrasa en la zona afectada por el incendio de Lozoyuela de 2026 en la Comunidad de Madrid - PLATAFORMA ECOLOGISTA MADRILEÑA

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ecologista Madrileña ha denunciado que la Comunidad de Madrid está realizando cortas a matarrasa en terrenos forestales afectados por el incendio de Lozoyuela de este verano, en las zonas de Manjirón y Buitrago del Lozoya, pese al recurso de alzada y la solicitud de suspensión cautelar contra la autorización de estos trabajos.

Las organizaciones ecologistas consideran que estas actuaciones pueden provocar un deterioro ambiental mayor que el mantenimiento de los árboles quemados en pie y reclaman su paralización inmediata, especialmente en un monte de utilidad pública situado en los términos municipales de Cinco Villas y Buitrago del Lozoya.

La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), integrada en la Plataforma Ecologista, presentó a finales de octubre un recurso de alzada y solicitó la suspensión cautelar de la resolución que autoriza la corta de vegetación forestal quemada en las zonas afectadas en el incendio de Lozoyuela.

Según la plataforma, la justificación de la Comunidad para llevar a cabo las cortas es el supuesto riesgo fitosanitario derivado del debilitamiento de los árboles y de la posible proliferación de plagas. Sin embargo, aunque las entidades no cuestionan que pueda existir ese peligro, consideran que no se han aportado estudios específicos que determinen qué masas forestales se verían afectadas.

En este sentido, preguntan qué informes técnicos acreditan la existencia de ese riesgo y por qué se considera necesaria la extracción de la vegetación en todo el ámbito de las zonas quemadas. Asimismo, cuestionan que se hayan valorado alternativas menos agresivas, como las cortas selectivas o el mantenimiento de los árboles quemados en pie.

ALERTAN DEL IMPACTO SOBRE EL SUELO Y LA BIODIVERSIDAD

La Plataforma Ecologista Madrileña ha advertido así de que las cortas a matarrasa pueden empobrecer y resecar el suelo al dejarlo expuesto al sol, el viento y las heladas, además de modificar el microclima, aumentar la erosión hídrica y favorecer la expansión de especies más adaptadas a condiciones secas.

También alertan de que estas intervenciones pueden dificultar el desarrollo de la vegetación joven que está regenerándose tras el incendio, al quedar expuesta a condiciones ambientales más adversas.

Como alternativa, las organizaciones defienden que se valore el mantenimiento de parte del arbolado quemado, ya que la madera muerta puede desempeñar funciones ecológicas relevantes en los ecosistemas forestales.

De hecho, para respaldar esta opción las organizaciones citan los ejemplos de los parques nacionales de las Montañas Rocosas y Yellowstone, en Estados Unidos, donde se reconoce el papel de estos restos vegetales en el funcionamiento de los bosques.

LA DUDA DE INTERESES ECONÓMICOS

Por otra parte, las entidades ecologistas cuestionan que las actuaciones respondan exclusivamente a criterios de recuperación ambiental y apuntan a posibles intereses económicos relacionados con el aprovechamiento maderero y la contratación de trabajos de restauración forestal.

En este sentido, señalan que la madera de pino puede perder valor comercial si no se corta y extrae a tiempo, debido a la posible aparición de hongos que alteran sus propiedades.

La Plataforma Ecologista Madrileña está integrada por ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama 'El Soto', el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura. Todas ellas reclaman que la recuperación de los espacios forestales afectados por los incendios se base en criterios científicos, ecológicos y de conservación de la biodiversidad.