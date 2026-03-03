Ecologistas y FRAVM advierten de que la reforma autonómica de vivienda pública puede desproteger las vías pecuarias

Rebaño de cabras trasladándose durante las actividades programadas en el proyecto ‘Trashumarte’, a 21 de febrero de 2026, en El Berrueco, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ecologista Madrileña y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han advertido este martes de que el 'Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública' impulsado por la Comunidad de Madrid incluye una modificación de la Ley de Vías Pecuarias que podría llevar a una "desprotección" de las mismas.

Según ha trasladado la FRAVM en un comunicado, ambas organizaciones han remitido un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el que alertan de que la modificación del artículo 25 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias en el marco de este anteproyecto de ley, supone, a su juicio, un cambio "encubierto" que puede tener consecuencias "muy graves" sobre un patrimonio público "de enorme valor ambiental, social y cultural" para la región.

En concreto, denuncian que la reforma sustituye la obligación expresa de que las vías pecuarias sean "calificadas" en el planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de protección por una fórmula que establece que el planeamiento deberá "contemplar" dicha protección. Según los colectivos, la redacción vigente desde 1998 se ha interpretado como una "obligación clara" de adscripción a la categoría de suelo no urbanizable de protección, lo que ha garantizado su preservación frente a procesos urbanizadores.

Para ambas entidades, la nueva formulación, al carecer de un "significado urbanístico", elimina esa "garantía efectiva", introduce inseguridad jurídica y abre la puerta a interpretaciones que podrían derivar "en su omisión o debilitamiento" en el planeamiento municipal. "Calificar implica una obligación jurídica concreta; contemplar puede quedarse en una mera declaración sin efectos reales", remarcan.

Las organizaciones recuerdan que las vías pecuarias son bienes de dominio público cuya conservación está recogida en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, de ámbito estatal, y subrayan que, además de su función histórica vinculada a la trashumancia, desempeñan actualmente un papel clave como corredores ecológicos y espacios de conexión territorial.

En la región, la red incluye trazados históricos de especial relevancia como la Cañada Real Segoviana, la Cañada Real Galiana y la Cañada Real Soriana Oriental, que podrían integrarse en la futura Red Nacional de Vías Pecuarias. Para la Plataforma Ecologista Madrileña y la FRAVM, cualquier debilitamiento de su protección urbanística compromete no solo el patrimonio autonómico, sino también la coherencia del sistema estatal de protección.

Por ello, solicitan al departamento liderado por la ministra Sara Aagesen que analice el alcance de la reforma y que, en el ejercicio de sus competencias, actúe para impedir una "desprotección" de la red madrileña.

Asimismo, apuntan a que han trasladado esta misma preocupación al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, al que piden la retirada de la modificación prevista y el mantenimiento de la obligación expresa de clasificar las vías pecuarias como suelo no urbanizable de protección.