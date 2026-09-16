Ecologistas se oponen a la Escuela Madrileña de Caza anunciada por Ayuso

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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha manifestado su "rotundo rechazo" a la iniciativa anunciada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de impulsar una Escuela Madrileña de Caza para "promover la formación, el relevo generacional y la mejora del hábitat natural".

A juicio de los ecologistas, esta iniciativa --anunciada durante el Debate del Estado de la Región de la semana pasada-- "prioriza los intereses del lobby de la caza sobre el interés de los menores", así como a los propios objetivos de conservación del patrimonio natural en la Comunidad de Madrid.

Así, la organización ha hecho un llamamiento a la Comunidad de Madrid para que destine los 80.000 euros comprometidos para esta iniciativa a otras actividades que "fomenten una educación en valores de respeto a la vida animal silvestre" e iniciativas que "de verdad redunden en una mejora de su conservación".

Ecologistas en Acción considera la Escuela Madrileña de Caza como "especialmente dañina", más aún en un momento en que la fauna silvestre de la región se ha visto afectada por los incendios forestales que el pasado mes de julio arrasaron la zona de la Sierra Oeste, calcinando unas 28.000 hectáreas.

RELEVO GENERACIONAL

Denuncian en un comunicado que, en este contexto, una escuela dedicada a competiciones cinegéticas no puede en ningún caso presentarse como "un medio para beneficiar la biodiversidad, sino todo lo contrario", y consideran "falaz" el argumento de que la iniciativa vaya encaminada a favorecer el "relevo generacional".

"Se trata de una actividad que pondría en riesgo su integridad física, ya que implica el manejo de armas de fuego", argumentan desde la organización ecologista, al tiempo que recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la facilidad al acceso a armas de fuego como "un factor relevante de riesgo de violencia juvenil".

Para la organización es "inadmisible" que una administración pública promueva o facilite que menores aprendan a manejar armas de fuego dentro de una actividad que consiste en "dar muerte a animales silvestres". Así, reclaman que se refuercen programas de educación ambiental para que los jóvenes entiendan y respeten la naturaleza.

"PRIVILEGIO SISTEMÁTICO AL LOBBY DE LA CAZA"

También denuncian que este anuncio de la semana pasada se suma a "otras graves decisiones adoptadas" por el Gobierno regional a lo largo del verano, donde consideran que "se ha privilegiado sistemáticamente al lobby de la caza frente a los objetivos de conservación".

En este sentido, consideran que la prohibición de cazar en zonas afectadas por los incendios realmente dejan expuestos los terrenos cercanos que no se quemaron y donde los animales silvestres acudieron buscando refugio y alimento. "Los animales que han huido de las zonas devastadas por el fuego han quedado a merced de ser abatidos", han señalado.

Además, los ecologistas insisten en su rechazo a la nueva Ley de Caza y Pesca aprobada en Pleno este verano y que valoran como "un intento deliberado de dificultar la participación ciudadana". La medida entrará en vigor el mes de mayo y la consideran como "nefasta" debido a que contempla la ampliación de los espacios fuera de los cotos, de las especies actualmente autorizadas, de los periodos ordinarios de caza y de los medios para las batidas.