Ecologistas rechazan la reforma de la Ley de Vías Pecuarias de Madrid por suponer "un retroceso" en su protección

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha rechazado la modificación de la Ley 8/1998 de Vías Pecuarias planteada por el Gobierno regional dentro del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública, al considerar que supone "un retroceso" en la protección de la red de vías pecuarias.

Así lo ha trasladado la organización ecologista en un comunicado, en el que critica especialmente el cambio en el artículo 25 de la norma, que contempla que el informe de la dirección general competente en materia de vías pecuarias se emita con posterioridad a la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial, cuando hasta ahora debía realizarse de manera previa.

Además, advierte de que la reforma introduce la figura del "silencio administrativo positivo", de modo que el informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo de tres meses desde la recepción de la documentación completa. A juicio del colectivo, este cambio deja en manos de la propia administración autonómica la decisión de emitir o no el informe.

Ecologistas en Acción también critica la modificación terminológica que sustituye la obligación de "calificar" las vías pecuarias como suelo no urbanizable protegido por el término "contemplar", lo que considera un concepto más "laxo" que reduce la seguridad jurídica del dominio público pecuario.

La organización advierte de que la reforma podría comprometer la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuya creación corresponde a la Administración General del Estado y que integraría las cañadas y otros itinerarios que conectan distintas comunidades autónomas.

En este sentido, recuerda que la Comunidad de Madrid cuenta con cinco grandes cañadas y otros itinerarios susceptibles de integrarse en esa red, por lo que cualquier cambio normativo podría afectar a su continuidad y protección.

Ecologistas en Acción ha rechazado además que se enfrente el derecho a la vivienda con la protección ambiental. "En la sociedad madrileña parece existir un amplio consenso al entender que el problema de la vivienda se refiere más al acceso que a la carencia de ellas", han señalado en el comunicado.

Según la organización, la red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid cuenta con unos 4.200 kilómetros de longitud y unas 13.000 hectáreas de superficie, lo que supone alrededor del 1,6% del territorio regional. Es por ello que han reclamado la creación de una Dirección General de Vías Pecuarias para garantizar la protección y gestión de este patrimonio público.

Finalmente, el colectivo ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades convocadas con motivo del VI Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos, que se celebrará el próximo 22 de marzo, con el objetivo de dar a conocer estos espacios y su situación actual.