La economía madrileña crece un 2,9% en el último trimestre de 2025, una décima por encima de la media nacional

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que la economía de la región creció un 2,9% en el último trimestre de 2025, una décima por encima de la media nacional.

Así lo ha detallado durante su visita a la tienda de Primark de Gran Vía, con motivo del 10º aniversario, donde ha destacado que Madrid "sigue creciendo a gran ritmo" y ha defendido su reducción de burocracia y el acompañamiento de las decisiones empresariales.

"No nos entrometernos. Somos fieles a esta filosofía mestiza donde apoyamos a las grandes superficies y a los pequeños comercios, a los tradicionales, a los últimos y también a aquellos históricos para que no se pierdan y no hagan que Madrid pierda esa forma de ser tan distinta", ha subrayado.

Asimismo, la dirigente madrileña ha recalcado que el Gobierno autonómico "ayuda a las familias y a los comercios a afrontar la carga fiscal", a la vez que "atraen inversiones de todo el mundo". "Sigamos trabajando juntos por seguir haciendo de este Madrid de todo, un lugar abierto, un mundo próspero y libre", ha señalado.