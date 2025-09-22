La economía madrileña creció un 2,9% en el segundo trimestre y supera los 25.800 millones de inversión extranjera

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este lunes que la economía de la región creció un 2,9% en el segundo trimestre de 2025 en tasa interanual, por encima de la media nacional y superó los 25.800 millones de inversión extranjera durante 2024.

Así lo ha dado a conocer la dirigente madrileña en la segunda edición de Madrid Investment Forum, donde ha reivindicado que la región es "el motor económico de España" y la que más aporta al conjunto de la nación. "Cada vez que se habla de las cifras de España, un tercio de esas cifras las aporta Madrid", ha indicado.

Tal y como trasladado Díaz Ayuso, el crecimiento acumulado desde 2019 asciende al 10%, 2,7 puntos más que la media nacional y casi el triple que la zona Euro. "En estos movimientos tan imprevisibles en el nuevo orden mundial, somos los que vamos en otra dirección, en otro sentido, porque Madrid es la de las alianzas, la de la libertad, la que no se cierra, no se ensimisma y la que acoge con los brazos abiertos todo lo bueno que alguien tenga que aportar", ha subrayado.

Además, ha defendido que Madrid es "un puerto seguro en mitad de una tormenta global" y en un contexto en el que todo es "un tanto confuso". Frente a ello, ha destacado que Madrid sigue creciendo "en equilibrio, de manera humano" y se encuentra "en uno de sus mujeres momentos". "Madrid es la de la alianzas, la libertad, no se cierre, no se ensimisma", ha ensalzado.