El edificio del Campus Asociativo sigue sin uso porque a PP y Cs "sólo les importa que no se haga", denuncia Más Madrid

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El edificio en la Casa de Campo que iba a albergar el Campus Asociativo sigue sin tener un uso decidido por parte del actual Gobierno municipal porque a PP y Cs "sólo les importa que no se haga", ha denunciado el concejal de Más Madrid Nacho Murgui en declaraciones a Europa Press.

"Al Gobierno municipal no le importa lo que se haga en los edificios de la Casa de Campo. Estuvieron abandonados por el gobierno del PP durante décadas. Les importa que no se haga, su finalidad es que no se haga ahí un centro para el asociacionismo en Madrid", ha lanzado Murgui.

Hace casi un año, en octubre de 2019, el área de Participación Ciudadana anunciaba que los cuatro pabellones de la Casa de Campo sin uso no se dedicarían al asociacionismo, como estaba inicialmente previsto en el plan de obras firmado e iniciado por el anterior Gobierno, de Ahora Madrid. Argumentaban que esta finalidad ya se estaba fomentando en otros espacios.

Para Murgui, lo que está haciendo Cs al frente del área de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana es "cumplir el trabajo sucio del pacto de gobierno entre PP y Vox". "Cs está en el papel de ejecutor de la parte más oscura del plan. Quieren terminar con la participación ciudadana y atacar todos los avances que se hicieron en materia de asociacionismo en el mandato anterior", ha apuntado.

"Algo que no es una cosa exótica o revolucionaria porque existen estos espacios en muchas ciudades europeas, americanas y españolas. Es una cuestión ideológica", ha apostillado el edil de Más Madrid. El Campus del Asociacionismo proyectado seguía la estela de ciudades como Barcelona, Coslada, Rivas, Oviedo, París o Marsella, unido a que era una de las demandas del Consejo de Asociaciones de Madrid.

El Gobierno de Ahora Madrid impulsó en el mandato pasado el Campus Asociativo, a levantar en cuatro pabellones que llevaban sumando años de cierre y vandalismo: Valencia (con zonas de reunión y creación, que incluiría la escuela de formación del Campus, despachos, almacén, sala de comunicación, de formación y coworking, además de la sede del centro de recursos del asociacionismo CRAS!), Icona II (con café teatro, centro social, cafetería y taquillas), Ministerio de la Vivienda (sedes sociales, servicio de asesoramiento, aulas de formación, salas de reunión y administración) e Icona I (con zona de servicios comunes dedicados a exposiciones, biblioteca técnica y espacio sociocultural).