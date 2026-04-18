Un edificio modernista único en Puente de Vallecas, en un estado "deplorable" tras más de 15 años de abandono

El edificio modernista situado en la avenida de la Albufera número 3 - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El edificio modernista situado en la avenida de la Albufera número 3, en el distrito de Puente de Vallecas, se encuentra en un estado de conservación "deplorable", con su fachada apuntalada desde hace más de 15 años y un interior prácticamente en ruinas, lo que hace temer por su posible desaparición.

Así lo recoge la asociación Hispania Nostra tras incluir el inmueble, de propiedad privada, en su 'Lista Roja' del patrimonio en la que se encuentran elementos en riesgo de desaparición, destrucción o alteración sustancial de sus valores.

Construido entre 1901 y 1902, según consta en el dintel de la puerta, este edificio de autor desconocido es uno de los escasos ejemplos del modernismo madrileño que han llegado hasta la actualidad. Se levantó sobre el solar que ocupaban la Tahona Madrileña y una antigua administración de Correos, tal y como comparte la asociación.

El inmueble destaca por su fachada, donde aún se conservan algunos elementos de clara inspiración modernista, especialmente en las balaustradas, las rejerías y el destacado mirador de fábrica y piedra artificial en la primera planta, siguiendo modelos del modernismo catalán. En el balcón central pueden observarse las letras 'MS' entrelazadas, iniciales de Manuel Santiago Campillo, propietario original del edificio.

Según la información recopilada por la asociación, a lo largo del siglo XX diversas reformas fueron eliminando parte de su decoración original, como la cornisa superior con pináculos o los dinteles ornamentados de las ventanas, documentados en imágenes históricas de 1935.

Hispania Nostra señala que, desde la crisis económica de 2008, el edificio, incluido dentro del Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General en grado parcial, ha experimentado un proceso de degradación en su conservación, elevando así la preocupación por este singular ejemplo del patrimonio arquitectónico madrileño.