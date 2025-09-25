La educación pública madrileña seguirá incorporando 1º y 2º de ESO a los centros de primaria, con 49 funcionando ya así

Archivo - Un grupo de niños corre durante la novena edición de 'La Vuelta al Cole', a 20 de octubre de 2023, en Leganés, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid seguirá incorporando 1° y 2° de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a sus colegios públicos, y para ello estudiará la viabilidad de las peticiones que reciba de cara al próximo curso, siendo ya 49 el total de centros funcionando con este sistema de un total de 52 autorizados.

Así lo ha señalado este jueves el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien ha visitado el Ceipso Josep Tarradellas de la capital, que ya ha puesto en práctica este sistema.

Viciana ha señalado que, cuando se anunció la medida, el Ejecutivo regional recibió en torno a 300 peticiones de información e interés por el cambio. Para poder iniciar el proceso de incorporación de estos nuevos cursos, es imprescindible contar con la infraestructuras adecuadas o, si no las tienen, estar en condiciones de adaptarlas para acoger nuevas clases.

Además, se requiere que la solicitud a la Consejería vaya avalada y aprobada por los respectivos consejos escolares, como ha ocurrido en el caso de quienes ya han iniciado esta nueva etapa en septiembre.

"Hay colegios que no han tenido tiempo o no han tenido la capacidad de hacer las adaptaciones para este curso. Es posible que para el curso que viene ya lo tengan listo. Entonces nosotros vamos a apoyarles", ha indicado.

LOS CAMBIOS HAN COSTADO 4 MILLONES

El Gobierno regional destinó el pasado curso 4 millones de euros para adaptar los edificios y dotar de equipamiento digital, mobiliario y material didáctico a los 49 colegios que decidieron incorporarse a esta iniciativa.

Además, como ya se anunció, todos los nuevos colegios que comiencen a funcionar a partir de este curso tendrán ya estos cursos de ESO en su oferta educativa, como ha ocurrido con el nuevo Ceipso Rudyiard Kipling del madrileño barrio de El Cañaveral.

Los alumnos que estudian Secundaria en cualquiera de estos colegios tienen garantizada su plaza de 3° de la ESO en el instituto al que esté adscrito su centro, pudiendo optar por otros que tengan plaza disponible si así lo desean.

NUEVOS ESPACIOS EN LOS COLEGIOS

La jefa de estudios Ceipso Josep Tarradellas, Isabel Lubierna, es una de las responsables de gestionar las novedades en su centro. Entre los cambios que han adaptado, se encuentra un laboratorio exclusivo para los alumnos de ESO, así como la adaptación de aulas sin uso que acogen este año a estudiantes de 1º, junto a otras listas para recibir a los de 2º el curso siguiente.

Sobre la adaptación de los alumnos a estos cambios, Lubierna ha expresado que para ellos "ha sido perfecta" porque "al final los profesores han sido los que se han tenido que adaptar al centro".

El aumento de alumnado ha provocado que algunos profesores tengan que acudir desde otro centro que está a unos cinco minutos andando de este colegio, algo que "ha ocurrido ya en otras ocasiones", según esta jefa de estudios.

"Realmente el cambio para ellos no ha supuesto nada y la adaptación ha sido muy buena porque son jornadas completas, compartidas, eso sí, pero son centros que están muy cerca y nos hemos puesto de acuerdo para coordinar horarios", ha defendido.

EL CURSO AVANZA SIN PANTALLAS

Preguntado por la ausencia de pantallas en las nuevas aulas, el consejero ha reconocido que los conocimientos digitales son "necesarios", pero no quiere que los menores "caigan en los riesgos" físicos y mentales que puedan derivar del uso de las tecnologías.

"Se trata de protegerles en una etapa muy delicada de los riesgos derivados del uso indiscriminado y abusivo de pantallas. Riesgos para la salud, para la salud física, pero también muchas veces para la salud mental", ha comentado.