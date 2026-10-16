Educación y sindicatos continúan negociando la carrera profesional docente pese a la huelga

Numerosas personas durante la celebración de una asamblea abierta de profesorado con motivo de la huelga educativa, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha informado de que, a pesar de la huelga, se está avanzando en la negociación con los sindicatos para implantar en la región la carrera profesional horizontal docente y que se reconozca "social y económicamente" su dedicación y compromiso con "un incremento de sus retribuciones de hasta 350 euros al mes".

El proceso de negociación se encuentra, actualmente, marcado por la tensión de la huelga educativa comenzada este miércoles y que ha llegado a reunir cerca de 25.000 manifestantes en concentraciones realizadas en la capital y hasta 10.000 personas que este jueves rodearon el propio edificio de la consejería.

Tras las sesiones celebradas el 22 de septiembre y el 1 de octubre, este jueves ha tenido lugar la tercera reunión de la Mesa Sectorial, en la que están representados los sindicatos ANPE, CCOO, UGT y CSIF, y que, entre otros asuntos, defiende los criterios que se tendrán en cuenta para que los docentes madrileños avancen en los seis grados que contempla la propuesta, según afirma un comunicado de la consejería.

Por su parte, desde el área que dirige Mercedes Zarzalejo, han lamentado que CCOO haya tomado la decisión de no asistir a la reunión de este jueves y "abandonar de manera unilateral una negociación que tiene como objetivo incrementar los salarios de los maestros y profesores a los que representa".

Por último, han reiterado que se seguirá trabajando con el resto de los integrantes de la Mesa Sectorial para poner en marcha esta iniciativa a la mayor brevedad posible.

Asimismo, la huelga se sitúa en su tercer día en el 60% de seguimiento según los convocantes y el 26,7% según la Comunidad, y continúa de manera indefinida. Los docentes y estudiantes volverán a manifestarse en la tarde de este viernes. Esta afecta a todos los niveles educativos a excepción del universitario, aunque sí se han sumado la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.