Educadoras infantiles continúan su lucha en Sol mientras critican que Ayuso no tiene "hueco" en su agenda para negociar

Educadoras infantiles continúan su concentración permanente con pernocta, en la Puerta del Sol, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las educadoras infantiles continúan su lucha en la Puerta del Sol tras la que ha sido su segunda noche de concentración permanente con pernocta mientras critican que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les ha contestado que no tiene "hueco" en su agenda para negociar lo que reclaman desde el 7 de abril, que llevan en huelga: "bajada de ratios, pareja educativa y salarios dignos".

Entre sombrillas para el sol, pancartas, carteles con las caras de Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, muñecos y llantos de bebés desconsolados en un altavoz, las educadoras infantiles continúan, con sus camisetas amarillas que las caracteriza, a la espera de abrir "una mesa de negociación" con el Gobierno de Ayuso.

Una de las portavoces de la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI) Rosa Marín ha criticado, en declaraciones a los medios, que el PP de Ayuso les ha "ignorado" totalmente. "Parece que esta huelga no va con ellos y lo que se está viendo es un maltrato a la infancia y a las familias de la Comunidad de Madrid", ha advertido.

Al hilo, Marín ha explicado que le pidieron una reunión a la presidenta para arrancar las negociaciones, pero desde el Gabinete de Ayuso les han contestado que en la agenda "no tienen espacio" y lo derivarán a la Consejería de Educación por si ella tuviera "un hueco".

"Esto es el PP y estas son sus políticas. El maltrato hacia la infancia y el maltrato hacia las familias que están viviendo un periodo de vinculación ahora complicadísimo", ha afeado, para después explicar que estas educadoras tiene a 24 niños a su cargo con servicios mínimos.

Respecto a la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que planteó una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años, Marín ha confirmado que estas cuestiones "ya están cerradas" y que están "en camino".

"Hay un borrador de un real decreto que llevaría esas mejoras, tanto de ratios como la pareja educativa. Eso está en trámite, está el borrador, falta que salga el texto definitivo y que lleve los trámites administrativos que no pueden ir más deprisa", ha aclarado, para después añadir que cuando esté el texto definitivo lo celebrarán "por todo lo alto" porque es "un triunfo increíble".

UNA NOCHE CON LLUVIA BAJO EL REFUGIO DE LAS SOMBRILLAS

Al ser preguntada por cómo han pasado la noche, la portavoz ha subrayado que tienen "mucha energía" y "muchos ánimos". "Venimos a tope, estamos muy muy arriba de energía porque muchas venimos de vacaciones", ha remarcado, a pesar de que esta noche ha llovido en la capital.

Sentada en el suelo junto a una sombrilla y otra educadora infantil se encuentra Ana, que cuenta a Europa Press que hoy es su primer día en la concentración porque este lunes y martes trabajó como parte de la plantilla de servicios mínimos.

Sobre esto ha explicado que es "muy difícil" estar en servicios mínimos al comienzo del curso porque es una etapa de adaptación que requiere "mucha pedagogía" y es "un momento muy delicado", aunque afirma que los padres han comprendido "muy bien" la situación que atraviesan.

Por su parte, Camelia se encuentra en medio de la marea amarilla, junto a una mesa en la que se ha colocado una caja de resistencia para que quienes lo deseen puedan realizar aportaciones económicas. Según ha explicado, algunas de las personas que participan en la concentración tienen dificultades para llegar a fin de mes, por lo que estas aportaciones buscan ayudar a quienes atraviesan una situación económica complicada.

Además, ha reclamado que están en lucha estos cinco meses --la huelga se inició el 7 de abril-- para "dignificar la etapa de 0-3" y conseguir "condiciones dignas" para las criaturas y las trabajadoras.

Además, la portavoz ha señalado a los medios que a las 5 de la mañana empezaron a montar instalaciones de la Fórmula 1. En este sentido, ha pedido al Gobierno regional la inversión gastada en la F1 porque, a su juicio, es "aberrante" y ha exigido que necesitan que ese dinero se gaste "en los servicios públicos".

Por todo ello, participarán en una concentración el viernes frente a la Asamblea de Madrid mientras se celebra el Debate del Estado de la Región y otra el domingo contra la celebración del circuito de Fórmula 1 en Ifema Madrid a las 12 horas.

MM CALIFICA DE "ABANDONO" LA RELACIÓN DE COMUNIDAD CON LAS EDUCADORAS

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha iniciado sus declaraciones a los medios, tras visitar a las educadoras infantiles, preguntándose qué pasaría si fueran "inversoras, especuladoras o tuvieran 500 pisos turísticos y Madrid".

"Ayuso y Almeida estarían hoy aquí dándose codazos para hacerse fotos con ellas. Pero no lo son, son trabajadoras normales, vecinas de barrios normales de Madrid, madres de familia normales", ha defendido al respecto.

Además, Maestre ha recordado que las educadoras llevan cinco meses en huelga y el Partido Popular siempre les dedica lo mismo que es, a su juicio, "indiferencia, maltrato y abandono", a pesar de que lo piden es que "haya menos niños por aula y que cobren más del salario mínimo interprofesional".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, también ha asistido a la Puerta del Sol a defender a las educadoras infantiles y ha criticado que "no pueden vivir" en Madrid con 1.080 euros al mes.

"Los niños, nuestros hijos, los bebés de la Comunidad de Madrid no pueden estar bien atendidos en una cuidadora, en los brazos de una cuidadora que tiene a otros ocho bebés", ha advertido.

En este sentido, ha señalado a Ayuso como responsable de esta situación, al considerar que es "su competencia" y que los problemas del sector podrían resolverse "de una forma inmediata". Entre las medidas que propone, ha mencionado "aumentar la financiación, poner la pareja educativa y aumentar el sueldo porque realizan un trabajo esencial".

Por su parte, desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha reiterado que "no se han olvidado" de ellas y han mantenido "un diálogo permanente" con las educadoras infantiles, aunque ha defendido que esta situación es "ajena" a las competencias de la Comunidad.

"Se tiene que abordar en el seno de la mesa de negociación colectiva. En este caso, corresponde a los sindicatos y a la patronal", ha sostenido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.