Educadoras infantiles convocan concentraciones con pernocta en Sol del lunes al jueves para pedir "mesas de negociación"

Archivo - Concentración de las trabajadoras de escuelas infantiles en huelga frente a la Consejería de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid han convocado una concentración permanente con pernocta en la puerta de Sol desde el lunes día 7 al jueves día 10 para exigir que se abra una mesa de negociación tanto con la Consejería de Educación como con el Ayuntamiento de Madrid y poner fin al "conflicto colectivo" del sector del primer ciclo de Infantil.

Estas concentraciones han sido convocadas por la Plataforma de Escuelas Infantiles (PLEI), junto con el sindicato CGT, a partir de las 18 horas en la puerta del Sol después de mantener "un conflicto colectivo" activo desde hace cinco meses.

"Justo el día en que las familias y criaturas inician el temido periodo de acogida en las escuelas infantiles, las educadoras continúan la lucha que iniciaron ya hace cinco meses y que el Partido Popular lleva ignorando y desprestigiando desde entonces", ha criticado PLEI en un comunicado este viernes.

En este sentido, desde la plataforma reprochan que "no han tenido ningún tipo de comunicación oficial", más allá de las declaraciones a medios de comunicación de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y las explicaciones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a las trabajadoras que, según señalan, le acompañan en su agenda diaria para exigirle que "tome medidas en el asunto", ante la "inactividad y hostilidad" mostrada, a su juicio, por el delegado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, José Fernández Sánchez.

Critican que tanto la consejera como el alcalde aleguen que, aunque entienden "la problemática", no pueden "hacer nada" al ser algo que las trabajadoras "deben de pelear en el convenio colectivo".

"Esto solo hace más evidente la falta de voluntad política y desprecio del Partido Popular por la infancia y las educadoras, que desde los inicios llevan solicitando que los incrementos salariales estén incluidos dentro de los pliegos de licitación, mejorando el convenio colectivo de mínimos", han recordado, para después añadir que este convenio lleva años "sin mejorar notablemente".

Frente a ello, advierten que las patronales no están dispuestas a "asumir más subidas sin un incremento de la financiación por parte de las administraciones públicas". "Es por este motivo que las educadoras exigen a la Consejería y al Ayuntamiento que estas mejoras queden reflejadas en los nuevos pliegos y sean acordes a la responsabilidad y labor que se ejerce en las primeras etapas del desarrollo humano, y a la titulación y formación exigida", insisten.

Señalan que estas concentraciones permanentes con pernocta son "un esfuerzo titánico de organización" porque la mayor parte son mujeres con hijos que deben de conciliar el principio de curso con "servicios mínimos abusivos impuestos por la administración".

"El objetivo no es otro que exigir esas mesas de negociación e informar a la sociedad la falta de cuidado y el maltrato que el Partido Popular ejerce contra la infancia y las familias en la Comunidad de Madrid", ha manifestado PLEI.