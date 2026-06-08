Elena Jiménez reúne en la Academia de San Fernando una selección de obras tras recibir Premio Nacional de Arte Gráfico

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge la exposición 'Elena Jiménez. Premio Nacional de Arte Gráfico', una muestra organizada por la Calcografía Nacional y el Ayuntamiento de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista Elena Jiménez reúne en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando una selección representativa de obras de sus últimos 25 años de carrera tras haber sido distinguida con el Premio Nacional de Arte Gráfico 2025, en una exposición organizada por la Calcografía Nacional y el Ayuntamiento de Madrid.

La muestra, titulada 'Elena Jiménez. Premio Nacional de Arte Gráfico', que podrá visitarse del 9 de junio al 26 de julio, propone un recorrido por la trayectoria de la artista y reivindica la vigencia del arte gráfico contemporáneo como espacio de experimentación, diálogo y reflexión.

Jiménez ha sido recibida durante la presentación con una ovación del medio centenar de asistentes que han acudido a la presentación de la muestra, un gesto que la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha celebrado al inicio de su intervención.

"Hemos sido testigos de una manifestación de entusiasmo y me ha encantado porque me ha recordado que tenemos que hacerlo más veces", ha señalado Rivera de la Cruz, quien ha defendido que los artistas sean recibidos "como se recibe a una estrella del deporte, desde el aplauso, desde la alegría y desde el grito de ánimo".

La delegada ha felicitado a la artista por un premio que, según ha indicado, ha conseguido con "enorme consenso", y ha destacado que exponga en un lugar "tan importante, tan emblemático, tan cargado de historia" como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Elena Jiménez Moreno, nacida en Alicante en 1965 y afincada en Madrid, ha sido distinguida con un galardón convocado por la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuyo objetivo es reconocer la labor creativa de artistas que han contribuido al desarrollo del arte gráfico y estimular el interés por la gráfica en sus múltiples expresiones contemporáneas.

UNA ARTISTA "INQUIETA", QUE "REFLEXIONA Y HACE REFLEXIONAR"

Rivera de la Cruz, acompañada del director de la Academia, Tomás Marco, ha definido a Jiménez como "una artista inquieta, que explora, que reflexiona y hace reflexionar, que plantea preguntas" y ha destacado que su obra crea "artefactos intelectuales en los que la preocupación crítica va de la mano de la ambición estética".

En concreto, la exposición recoge una selección de trabajos que combina piezas recientes, como 'Qué puede un cuerpo', con obras realizadas hace varias décadas, entre ellas 'Patchwork', 'La sombra desobediente' o 'Viaje con Gulliver'.

El comisario compartido de la exposición, Javier Blas, ha señalado durante el acto que, además del arte gráfico, Jiménez emplea tratamientos específicos del dibujo, la fotografía, la cerámica y la instalación. También ha destacado como una de sus aportaciones más relevantes la exploración de los límites de la imagen múltiple en instalaciones de gráfica expandida y la indagación en parámetros procesuales, objetuales y conceptuales alternativos dentro del campo de la estampa.

La propia artista ha explicado que la exposición no debe entenderse únicamente como una retrospectiva, sino como "un área de relaciones y continuidades" entre distintas series y proyectos que se superponen en el tiempo. "A lo largo de mi trayectoria, siempre he buscado que los medios se adecuen", ha apuntado.

Jiménez ha explicado que esas cuestiones tienen que ver con "la construcción de la identidad, la memoria, los afectos y la cultura visual contemporánea". También ha subrayado que "la experimentación ha sido una constante" en su trabajo, tanto en los procesos de creación como en los recursos empleados.

La exposición se acompaña de la edición de un catálogo en el que Isabel Tejeda subraya el carácter multidisciplinar de la práctica de Jiménez y su trabajo en la fusión de técnicas de estampación tradicional con escultura, fotografía, dibujo, cerámica, instalación y vídeo de vocación performativa.

UNA NUEVA EXPOSICIÓN EN CENTROCENTRO EN OCTUBRE

Durante su intervención, Rivera de la Cruz ha anunciado además durante el mismo acto que CentroCentro acogerá en octubre 'Me das tus manos. Archivo de mujeres creadoras', un proyecto escultórico y de investigación artística de Elena Jiménez que reúne huellas de mujeres artistas y creadoras contemporáneas mediante el moldeado en escayola de sus manos.

Igualmente, con motivo del premio, la artista realizará una nueva obra titulada 'Las manos que piensan', un grabado sobre matriz de cobre que será estampado en los talleres de la Calcografía Nacional.

Instituido en 1993, el Premio Nacional de Arte Gráfico se ha consolidado como uno de los galardones relevantes del panorama artístico español en el ámbito de la gráfica contemporánea.

A lo largo de su historia ha reconocido a artistas como Blanca Muñoz, Jaume Plensa, Ana Soler, Miquel Barceló, Cristina Iglesias, José María Sicilia, Azucena Vieites, Gustavo Torner, José Manuel Broto, Luis Feito, Guillermo Pérez Villalta y Jorge Castillo.