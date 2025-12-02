De Elton John o Dua Lipa a Dani Martín o Rafael: Movistar Arena celebra 20 años ampliando aforo y con más de 200 eventos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la visita a las instalaciones del pabellón de eventos Movistar Arena, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El pabellón celebra el 20º aniversario de su reapertura. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Arena ha celebrado este martes su 20 aniversario desde su reapertura, en los que ha acogido grandes conciertos como los de Elton John, Dua Lipa o Radiohead, hasta artistas nacionales como Dani Martín, Joaquín Sabina en su concierto de despedida o Rafael, siendo casa también del Real Madrid de baloncesto o del Estudiantes, y que ahora ampliará su aforo tras acoger más de 200 eventos este año.

Tal y como ha dado a conocer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde las instalaciones, el Movistar Arena se convertirá en el recinto para espectáculos deportivos y de ocio con mayor aforo de España, después de haber presentado en nuevo Plan de Autoprotección a los Bomberos del Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid.

Lo ha hecho junto al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano; el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, y otros representantes de los más importantes patrocinadores del complejo, como Mahou San Miguel y Endesa, además de Impulsa Eventos.

Esta medida permitirá ampliar la capacidad en los conciertos hasta 20.008 espectadores (frente a los más de 17.000 actuales), mientras que en el caso de los partidos de baloncesto llegaría hasta los 15.000, superando en 2.000 las cifras de este momento. "Esto será una gran noticia de cara al EuroBasket 2029, y nos va a permitir optar a grandes eventos como los partidos de la NBA", ha subrayado.

En este 20 aniversario del Movistar Arena, la presidenta ha destacado su papel clave como "actor clave" de la economía madrileña, generando 577 millones de euros de impacto económico directo, indirecto e inducido en 2024 (1% del PIB regional), con más de 2 millones de asistentes y 1,2 millones de entradas a conciertos.

También, se han creado 13.661 empleos, muchos de ellos jóvenes, "que han encontrado aquí su primera oportunidad", ha destacado. Las actividades de este gran complejo de ocio han generado una media de 456 puestos de trabajo por evento, que suponen el 1,7% del empleo cultural en España. De estos, el 50% corresponde a informadores, azafatas y auxiliares; el 30%, a montadores, empleados de carga y descarga y ayudantes, y el restante 20% está constituido por técnicos, personal de seguridad y servicio de limpieza.

Además, es el primer espacio de Europa y tercero del mundo por volumen de entradas y programación, solo por detrás del Madison Square Garden de Nueva York y el Arena de Yokohama. De ellos, el 15% proviene de otras CCAA y el 5% son visitantes internacionales. Está previsto que este año 2025 alcance su récord con más de 230 espectáculos deportivos y culturales.

Por otro lado, la presidenta madrileña también ha avanzado la creación de la Asociación Hispanohablante de Arenas del Espectáculo, que se encuentra actualmente en fase de constitución, y en la que participan recintos de países como Colombia, Uruguay, Argentina y España, que nace con el objetivo de facilitar la conexión entre los artistas de habla hispana con los espacios que formen parte de esta iniciativa.

El Movistar Arena será, además, el nexo de unión entre todos estos complejos con la Asociación Europea de Recintos. "Somos una región que crece con pocos lugares del mundo, que une a una gran comunidad de 600 millones de personas que compartimos nuestro mejor tesoro, el español", ha señalado.

Por su parte, los responsables de Impulsa Eventos han subrayado que la competencia "sana es buena" y han destacado que la Comunidad de Madrid necesita "un espacio potente para programar música durante todo el año, que no sean los estadios".

"Los estadios están fenomenal, pero tienen una ventana muy determinada durante el año. Hay otras ciudades que yo creo que ahí nos ganan porque ya están preparados para hacer esto todo el año, y aquí en Madrid se está trabajando con el espacio Iberdrola Music", han señalado, al considerar que este es "un buen sitio" donde se debe "poner el foco" para que la región siga "siendo líder". "Y será complementario totalmente para grandes aforos. Nosotros jugamos nuestra liga, pero hay otras ligas", han recalcado.