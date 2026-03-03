Los embalses madrileños alcanzan el 86% de capacidad tras cerrar un febrero histórico en aportaciones con 369,6 hm3

Embalse y presa de Picadas, a 22 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España) - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado el mes de marzo con los embalses que abastecen la región al 86% de su capacidad máxima, tras cerrar un febrero histórico en aportaciones de agua, con 369,6 hectómetros cúbicos (hm3) registrados por los ríos, la cifra más alta para este mes desde 1920.

Las 13 presas gestionadas por Canal de Isabel II acumulan actualmente 811,6 hm3, lo que sitúa las reservas casi 15 puntos por encima de la media histórica desde que existen registros. En un comunicado, el Gobierno regional ha indicado que se trata de un volumen que no consta que haya sido superado en estas fechas en los últimos 30 años.

Asimismo, las precipitaciones recogidas en febrero alcanzaron los 124,6 litros por metro cuadrado, casi el triple de lo habitual para este periodo, con un 177,9% más que la media histórica (44,8 l/m3). Este incremento, subraya el Ejecutivo autonómico, se ha traducido en un notable aumento del agua almacenada en los embalses madrileños.

En concreto, el día 10 se registró el mayor episodio de regulación de cauces, con un caudal medio de aportaciones cercano a los 400 metros cúbicos por segundo (m3/s), el octavo más elevado de la serie histórica. Durante el mes, hasta 11 presas desembalsaron de forma simultánea como consecuencia de las crecidas derivadas de las borrascas.

Una vez superado el episodio de lluvias intensas y garantizados los niveles de resguardo en la mayoría de cuencas, las maniobras de alivio en las presas se han reducido. En la actualidad, únicamente Pedrezuela, Manzanares El Real y El Vado continúan desaguando, aunque con caudales reducidos.

USO RESPONSABLE DEL AGUA

Pese a la situación hidrológica favorable y al abastecimiento asegurado para los próximos meses, el Canal de Isabel II ha recordado la importancia de mantener un uso responsable del agua.

Durante el mes de febrero, el consumo aumentó un 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior. En total, se derivaron hacia los depósitos 33,4 hm3, frente a los 33,1 hm3 registrados en febrero de 2025.

La empresa pública insiste en seguir buenas prácticas en el consumo doméstico y, como gestora del agua, mantiene medidas como la reutilización, renovación de tuberías y búsqueda de fugas, actuaciones que han permitido reducir el consumo per cápita en más de un 30% desde la última sequía registrada en 2005.