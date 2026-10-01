Los embalses madrileños se encuentran al 62,5% de su capacidad máxima al comienzo del nuevo año hidrológico

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MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de Canal de Isabel II se encuentran al 62,5% de su capacidad máxima, es decir, que actualmente acumulan 590 hectómetros cúbicos de agua al comienzo del nuevo año hidrológico.

Los 13 embalses que operan para el abastecimiento de la Comunidad han comenzado este periodo 0,7 puntos porcentuales por debajo del valor medio para esta época del año, según ha informado este jueves el propio Canal de Isabel II a través de un comunicado.

"El año hidrológico 2025/2026 ha registrado menos lluvias de lo esperable", han apuntado. Los datos concretos reflejan unas precipitaciones acumuladas de 589,8 litros por metros cuadrado. Este valor es un 4,7% inferior a los registros históricos.

En este periodo, los pluviómetros de la ciudad de Madrid han acopiado más lluvia que los ubicados en las presas, siguiendo la tendencia de los últimos cinco cursos hidrológicos. Pese a ello, las aportaciones de agua desde los ríos a las reservas han estado por encima de la media de los últimos treinta años.

"De los 739,4 hectómetros cúbicos recibidos en los embalses desde octubre del año pasado hasta septiembre del actual, la mitad (369,6 hectómetros cúbicos) se concentró en un mes de febrero extraordinario en este aspecto", han señalado. Mientras, en los once meses restantes, las aportaciones fueron inferiores a la media.

En lo que respecta al último mes, septiembre ha sido más seco y caluroso de lo habitual: las precipitaciones apenas acumularon 2,6 litros por metro cuadrado, con una aportación de 6,9 hectómetros cúbicos, lo que supone 3,1 puntos menos en comparación con la aportación media para este mes. A esto hay que sumar que, solo en este septiembre, el consumo aumentó un 12,6% respecto al mismo mes del año anterior.

LLAMADA AL CONSUMO RESPONSABLE

Aunque con el nivel actual de los embalses la situación es de normalidad y "el suministro está garantizado para los próximos meses", Canal de Isabel II hace especial hincapié en "la importancia de hacer un uso responsable del recurso por parte de ciudadanos y empresas".

Durante este último año hidrológico, los madrileños consumieron un total de 529,1 hectómetros cúbicos. Se han superado los 500 hectómetros cúbicos referidos al abastecimiento por primera vez desde el ejercicio 2011/2012, aunque desde entonces la región ha crecido en aproximadamente medio millón de personas.

Para promover las buenas prácticas en la utilización del recurso, la empresa pública anima a "poner en práctica pequeños gestos domésticos como ducharse en lugar de bañarse, y hacerlo de forma breve; cerrar el grifo durante el enjabonado; no usar el váter como cubo de basura; poner la lavadora con la carga completa, o instalar economizadores en los grifos y cisternas de doble descarga en el inodoro".

La compañía ha lanzado recientemente la campaña de concienciación 'El agua de Madrid también es patrimonio', iniciativa que apela al uso eficiente del agua, al tiempo que reivindica su valor como distintivo de la región.

En cualquier caso, consciente de que el esfuerzo en el ahorro no solo puede depender de los ciudadanos, sino también de sus acciones, Canal "lleva años intensificando la reutilización de agua, la renovación de tuberías o la búsqueda activa de fugas". Gracias a la concienciación ciudadana y al esfuerzo inversor en mejorar sus infraestructuras, ha conseguido "reducir el consumo de agua per cápita en la Comunidad de Madrid en más de un 30% desde la última sequía de 2005", aseguran.