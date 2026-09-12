La Embarcación de la Virgen de Alarilla volverá a surcar las aguas del Tajo este sábado

Archivo - Embarcación de la Virgen de Alarilla - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

La procesión fluvial de Fuentidueña, declarada Bien de Interés Cultural, tiene su origen en la destrucción de un puente en 1866 MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fuentidueña de Tajo celebrará este sábado la Embarcación de la Virgen de Alarilla, una procesión fluvial que forma parte de sus fiestas patronales y que está declarada Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid.

La celebración tiene lugar cada segundo sábado de septiembre y alcanza su momento central por la noche, a las 22 horas, cuando la imagen de la Virgen es colocada sobre una barcaza inspirada en las antiguas barcas de maroma para iniciar su recorrido por el río.

Nadadores del Club de Piragüismo y miembros de una peña local acompañarán a la embarcación portando antorchas, que iluminarán el descenso por el Tajo ante la presencia de vecinos, visitantes y devotos.

Los actos comenzarán a primera hora de la tarde con la salida de la Virgen desde la iglesia parroquial de San Andrés. La carroza avanzará a ritmo lento hasta el Puente Viejo y, posteriormente, los portadores trasladarán la imagen hasta la ermita, donde los asistentes celebrarán una comida campestre.

El regreso se realizará ya de noche. En esta ocasión serán las mujeres las encargadas de llevar la imagen hasta el Puente Nuevo, donde será colocada sobre la embarcación para iniciar un recorrido fluvial de aproximadamente 800 metros.

Tras el descenso, la barca regresará al Puente Viejo y la Virgen desembarcará en el paraje conocido como La Pradera. Desde allí continuará en carroza hasta la iglesia parroquial, en un último tramo marcado por la solemnidad y el recogimiento.

UNA TRADICIÓN CON MÁS DE 150 AÑOS

El origen de la Embarcación se remonta a enero de 1866, cuando el general Prim atravesó Fuentidueña de Tajo tras fracasar en su intento de derrocar al Gobierno de Isabel II.

Durante su huida, Prim ordenó hundir el puente para impedir que las fuerzas del general O'Donnell pudieran alcanzarle. La destrucción de la infraestructura obligó a los vecinos a cruzar la imagen de la Virgen de Alarilla por el río en una barca de maroma.

La localidad no volvió a disponer de un puente en ese punto del Tajo hasta 1876. Para entonces, el traslado de la Virgen en barca ya se había asentado como una tradición entre los habitantes de Fuentidueña.

La devoción a esta advocación es todavía más antigua, ya que existen testimonios de su culto desde la segunda mitad del siglo XVI. Las Relaciones Topográficas de Felipe II ya vinculaban la ermita del municipio con la Virgen de Alarilla.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

La Comunidad de Madrid declaró la Embarcación de la Virgen de Alarilla Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial en 2022 por sus valores históricos, culturales, estéticos y sociales.

En esta celebración confluyen música, cantos, luces, coreografías acuáticas y manifestaciones de devoción popular. Además de su dimensión religiosa, la procesión constituye un elemento de cohesión social y de identidad para los vecinos de Fuentidueña de Tajo.

En su organización participan el Ayuntamiento, la Hermandad de la Virgen de Alarilla, el párroco, las peñas locales, el Club de Piragüismo, los remeros, la Comisión de Festejos, la Asociación Musical de Fuentidueña, la Corte de Honor, el Club de Pesca, Protección Civil y la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Las celebraciones continuarán el domingo con una misa mayor (12.30 horas) y una procesión solemne (22 horas), mientras que el lunes se celebrará la tradicional misa de difuntos vinculada a la Hermandad de la Virgen (11 horas).