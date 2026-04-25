Emergencias recomienda preparación, hidratación, protección solar y no estrenar ropa para la Maratón de este domingo

Archivo - Dispositivo de Emergencias Madrid para las carreras del domingo 27 de abril de 2025. - SAMUR PROTECCIÓN CIVIL - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Emergencias Madrid ha publicado este sábado un vídeo en la red social 'X' sobre las recomendaciones para los participantes de la 48ª edición de la Maratón 'Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid' del domingo, entre las que se encuentran la preparación, hidratación, protección solar y no estrenar ropa.

En primer lugar, los sanitarios de la capital han hecho un llamamiento al "sentido común" y han pedido a los corredores que nunca han afrontado una competición de estas características (42 kilómetros) evitar hacerlo. Así, han sugerido comenzar por recorridos más cortos, como la modalidad de Media Maratón o la de 10 kilómetros.

De lo contrario, han advertido de los problemas de salud que no seguir las recomendaciones puede conllevar, por lo que han pedido, tanto para los corredores experimentados como para los principiantes, hidratación y alimentación, dejando al menos una hora y media antes de comenzar la carrera desde la última ingesta, que puede ser "un poco más fuerte" para "coger energía".

En cuanto al vestuario, Emergencias Madrid ha aconsejado vestir ropa deportiva holgada y calzado adecuado que tenga más de un uso, de cara a evitar rozaduras, así como viseras que cubran la cara para proteger ante las posibles quemaduras provocadas por el sol.

Finalmente, ha recordado la importancia de parar en caso de sentir cualquier tipo de malestar y dejarse atender por alguno de los más de 200 sanitarios de Samur-Protección Civil que estarán desplegados por todo el recorrido.