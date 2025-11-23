Emilio Aragón, Circo Price o MasterChef Junior, entre los galardonados por Comunidad por su compromiso con la infancia - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha distinguido a Emilio Aragón, el Circo Price, el programa MasterChef Junior y a la Comisión Europea por su compromiso con la protección, el bienestar y los derechos de los niños, en el marco de la conmemoración del Día Universal de la Infancia (20 de noviembre).

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que estos galardones permian la labor de personas, entidades y medios de comunicación que defienden el bienestar y los derechos de los niños.

Este año se han entregado de forma conjunta los Reconocimientos Infancia 2024, suspendidos la pasada edición por la DANA de Valencia, y los de 2025.

De este modo, además de los citados, el Gobierno regional ha concedido los galardones de la pasada edición a Salomé Adroher, la Fundación Sanders, la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 y la Fundación Atresmedia.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha sido la encargada de hacer entrega de estos premios en un acto celebrado este domingo en el Centro de Mayores de Arganda del Rey, al que también ha asistido el alcalde de la localidad, Alberto Escribano.

"El día de hoy se quedará en nuestra memoria por lo que todos juntos hemos compartido", ha enfatizado Dávila durante su intervención, en la que ha resaltado la importancia de esta etapa en la que "se construyen los cimientos de la vida".

LISTA DE GALARDONADOS

En los premios de este año se ha destacado la labor de Emilio Aragón, en la categoría de Persona Singular, por su magnífica trayectoria artística y humana, y el compromiso con la infancia desde múltiples disciplinas, como el teatro, la música, la literatura, o la televisión.

Al Teatro Price, en la categoría de Entidad Social, por su capacidad de generar entornos protectores, inclusivos y creativos, y por su contribución sostenida al bienestar infantil desde las artes escénicas, convirtiéndose en un referente de transformación social desde las artes circenses.

En el caso de la Comisión Europea, ha sido concedido en la categoría de Entidad Pública, por su liderazgo en la defensa de los derechos de la infancia, su capacidad de generar marcos normativos eficaces y su impulso a estrategias que sitúan a los niños en el centro de la acción pública.

Y, por último, al programa MasterChef Junior, en el ámbito de la Comunicación, por su contribución a la promoción de los derechos de los más pequeños a través de un formato televisivo que combina entretenimiento, educación y valores positivos.

PREMIOS DE LA EDICIÓN 2024

En el caso de 2024, los reconocimientos han sido para Salomé Adroher Biosca (Persona Singular). Autora de numerosas publicaciones y jornadas nacionales e internacionales, fue directora general de Servicios Sociales para la Familia y la Infancia del Gobierno de España entre 2012 y 2016, promoviendo la elaboración de grandes avances de la legislación nacional en materia de infancia.

La Fundación Sanders ha destacado como Entidad Social por sus 15 años desarrollando su labor en favor de niños en situación de riesgo y vulnerabilidad social en la región, mediante un proyecto innovador y creativo dirigido a combatir la brecha digital.

Por su parte, la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 ha sido galardonada como Entidad Pública por su compromiso con la protección de los niños ante situaciones de emergencia. Y la Fundación Atresmedia ha recibido el premio en la categoría de Comunicación por su apuesta por acercarles el valor de la comunicación e impulsar la alfabetización mediática, con el aprendizaje de competencias y habilidades técnicas, cognitivas, sociales, éticas y creativas para desenvolverse en los medios actuales.

Tras el acto, la consejera se ha trasladado al Parque González Bueno del municipio para conmemorar esta efeméride en una jornada lúdica donde se han programado multitud de actividades de ocio, como pintacaras, espectáculos de magia, cuentacuentos o diferentes yincanas y actividades deportivas.