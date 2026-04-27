Emilio Delgado valora aún presentarse a las primarias de Más Madrid para 2027 tras el paso al frente de Mónica García

Archivo - El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, interviene durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo de 2025 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado valora aún presentarse a las primarias de Más Madrid para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad y disputarle a la ministra de Sanidad, Mónica García, ser quien se mida con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 2027.

Así lo han trasladado a Europa Press desde su entorno, apuntando que tomará la decisión cuando "se abra el proceso de primarias" e insistiendo en que "ojalá" haya una alta participación.

De esta manera ha reaccionado el exportavoz de la formación en Móstoles al anuncio de García este sábado en la III Verbena de Más Madrid, en un escenario en el que también estaba él como parte de un acto en el que había tomado anteriormente la palabra.

La ministra de Sanidad anunciaba su intención de ser candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por Más Madrid como ya hiciera en 2021 y 2023. Confirmaba un secreto a voces y señalaba que su voluntad era que se "vaya" Ayuso de la Puerta del Sol junto a sus "políticas dañinas".

Una vez resuelta esa incógnita solo queda saber qué hará finalmente Delgado, quien a finales del año pasado ya empezaba a mostrar interés en enfrentarse a Ayuso. En un programa deslizaba que era una "opción" para él optar a enfrentarse a la 'popular' en 2027. Sus palabras se interpretaron en buena parte del partido como un movimiento de posicionamiento interno con la incertidumbre aún de lo que haría García.

Aunque insistía los días posteriores en que no se había "postulado" sino que simplemente había "especulado con la posibilidad", estas declaraciones le situaron como opción para sustituir a la ministra de Sanidad.

Una figura política potenciada por su presencia en redes sociales que daba un paso más allá cuando protagonizaba con el diputado de ERC Gabriel Rufián una conversación para repensar a la izquierda en el contexto actual.

Desde la formación, incluida la propia García, han reivindicado a Delgado como valor de la formación, pero equiparándolo a otras voces como pueden ser la senadora Carla Antonelli, la diputada en el Congreso Tesh Sidi o las portavoces en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el Ayuntamiento, Rita Maestre.

LAS PRIMARIAS

Este lunes tras la Verbena de Más Madrid y el anuncio de García, coincidían ella y Delgado en 'La Sexta' --él presencialmente y ella a través de una conexión desde el Ministerio--. En este cruce Delgado apelaba a quiénes van a ser electores en el proceso de primarias.

Según varios reglamentos y los Estatutos de la formación, a los que ha tenido acceso Europa Press, se diferencian dos figuras dentro de la formación regionalista: los militantes y los simpatizantes.

Así, los militantes tendrán derecho a voto en todos los procesos de primarias, mientras que los simpatizantes tendrán derecho a voto solo en las primarias para los municipios que tengan más de 500.000 habitantes o las asambleas en las que participen más de 50 personas. Esto implica que las autonómicas estarían reservadas para los primeros.

Para tener la condición de militante --según el Reglamento de Participación-- además de inscribirse debe participarse en actividades reconocidas por la organización al menos tres veces en un año. "Si esta condición se dejara de cumplir, se perderían los derechos derivados que serían recuperados tras volver a cumplir la condición de participación", sostiene el texto. Los Estatutos que incluyeron diferenciar en término de voto al militante del simpatizante se aprobaron por la formación en mayo de 2025.

CHOQUE ENTRE DELGADO Y GARCÍA

Así, en 'La Sexta', Delgado apostaba por arrancar con un "enorme movimiento democrático que ilusione, que desborde y que sea lo más participativo posible".

Es por ello que trasladaba que le gustaría "que pudiera seguir votando en Más Madrid toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad durante todos estos años y que no se le limitara a nadie el derecho al voto". Planteaba, veladamente, que no fueran solo los militantes.

Frente a ello, García sacaba pecho de la "mejor militancia" que es la que "se recorre los municipios, los barrios, lo que pone mesas, las que va a los puerta a puerta, las que el otro día, el sábado, organizó una verbena en la que acudieron miles de personas"

"Nuestra militancia es la que va a ser la que democráticamente elija cómo nos presentamos ante la señora Ayuso", ha recalcado García al tiempo que ha afirmado que ella es ministra porque tiene una "organización con militantes que se lo curran día a día en la calle".

Delgado, por su parte, ha respondido que a lo largo de los años ha habido gente que está inscrita en Más Madrid y ha podido "votar a lo largo de los años", a lo que García respondía que "todo el que participe de Más Madrid" y sea "militante" podrá votar.

García ha defendido que son los militantes los que toman las decisiones en todas las formaciones políticas. "Los que participan de la vida cotidiana. Nosotros creemos en el día a día, nosotros creemos en el día a día, en el piel con pie, nosotros creemos en que la gente viene a Más Madrid y viene no solamente a darle a un 'click', sino viene a participar", ha recalcado para insistir en que el partido está abierto a "multitud de participación" desde un acto a acciones políticas o una caseta.

UN CAMBIO "SIN LÍO" EN SU MOMENTO

Por su parte, fuentes del Grupo Parlamentario en la Asamblea ha insistido a Europa Press en que esta modificación del voto entre militante y simpatizante se aprobó en mayo de 2025 "sin lío" y sin que "nadie se quejara en su momento".

"La restricción es razonable y limita líos de falsos votantes que a veces surgen en partidos con primarias digitales", han planteado al tiempo que han subrayado que el requisito es "tan simple como ser una persona que participa realmente en Más Madrid".

Consideran que ahora Delgado se presenta a unas primarias "con el conocimiento de la tele", pero que el partido está "con el modelo de Mónica García" y él es consciente de que "es una abrumadora mayoría". "Es ahora cuando decide que es un sistema que no le gusta, cuando no lo había discutido hace un año", han subrayado estas fuentes a Europa Press.

Al hilo, han reprochado el momento de tensión en el programa de televisión esta mañana ya que es una lógica "propia de Podemos" con una "disputa interna con el peor estilo". Algo que, han afirmado, la militancia de Más Madrid "odia" y "huye como de la peste de ella".

Han explicado que este rechazo surge por un lado por los que tienen "recuerdo" y no quieren "volver atrás" a un modelo similar al de la formación 'morada' y otros porque este tipo de tensiones les alejaba de vincularse a Podemos políticamente.

"Espero que haya sido un error, un error monumental. Nos hace daño a todos. Incluso a él si pensara liderar el proyecto. Porque hace mucho daño al proyecto e incluso a sí mismo", han zanjado sobre la tensión vivida entre Emilio Delgado y Mónica García.