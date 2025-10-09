La empresa propietaria de Hileras 4 se hace cargo desde este momento de los trabajos

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa propietaria del edificio derrumbado en la calle Hileras 4 se hace cargo desde este momento de los trabajos que se están realizando por parte de los técnicos de edificación, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno a partir de la información suministrada por el área de Urbanismo.

"Han concluido esas labores y evidentemente seguiremos trabajando con ellos, supervisando y coordinando pero ya corresponde a la empresa los trabajos que van a realizar a partir de ahora", ha indicado la también vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.

Sanz ha aprovechado la rueda de prensa para volver a poner en valor "la absolutamente extraordinaria labor que han hecho todos los servicios de emergencia de la ciudad de Madrid y también los técnicos en un periodo de tiempo brevísimo para atender un colapso parcial de un edificio de esas dimensiones", con mención especial para los bomberos.

"A partir de ahora corresponde a la propiedad hacerse cargo de las actuaciones que hay que llevar a cabo y, por supuesto, de garantizar la seguridad del edificio", ha resumido la vicealcaldesa.