EMT activa un servicio gratuito de autobús Plaza Castilla-Nuevos Ministerios desde el sábado por corte de L10 de Metro

Archivo - Archivo.- Un autobús de EMT en Plaza Castilla - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) activa desde este sábado día 28 un servicio especial gratuito de autobuses bajo la denominación S10 para enlazar las estaciones de Metro de Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios durante el corte del servicio en Línea 10 del suburbano por obras hasta finales de este año.

Así, EMT Madrid ha programado el despliegue de un máximo de 15 autobuses para sustituir el servicio de la segunda línea más utilizada de la red del suburbano madrileño con el objetivo de garantizar la movilidad en la zona, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

El servicio especial estará operativo alrededor de nueve meses como modo de enlace entre plaza de Castilla y Nuevos Ministerios y la dotación prevista, de hasta 15 autobuses en días laborables y en franjas de alta demanda, se reducirá en sábados y domingos, así como durante las fiestas de Semana Santa para adaptar este servicio especial a la demanda real de viajeros.

En un trayecto de 6.195 metros en ambos sentidos, los autobuses sustitutorios saldrán de Paseo de la Castellana, 214 (parada nº 65.001 de nueva creación), haciendo cuatro paradas intermedias: en Paseo de la Castellana, 187 (parada nº 28, Juzgados), Paseo de la Castellana, 123 (parada nº 34, plaza de Cuzco), Paseo de la Castellana, 93 (parada nº 41, plaza de Lima), Paseo de la Castellana, 81 (parada nº 48 con la calle de Raimundo Fernández Villaverde) hasta llegar a la otra cabecera, situada en Paseo de la Castellana, 67 (nº de parada 5.613).

En sentido contrario y desde la cabecera de Paseo de la Castellana, 67, los autobuses de EMT Madrid realizarán tres paradas intermedias: Raimundo Fernández Villaverde con Paseo de la Castellana (parada nº 2.696), Paseo de la Castellana, 136 (parada nº 42, plaza de Lima) y Paseo de la Castellana, 170 (parada nº 35, plaza de Cuzco).

La primera salida de la mañana está programada a las 6.05 horas desde ambas cabeceras -en consonancia con los horarios oficiales de Metro- y los últimos servicios saldrán a la 1.47 horas desde plaza de Castilla y a las 2.02 horas desde Nuevos Ministerios. La frecuencia de paso será de 2-3 minutos en días laborables y 3-4 minutos en sábados y festivos.

LÍNEAS ALTERNATIVAS

Otras líneas de EMT Madrid que son una alternativa al metro por circular por este tramo del eje de Castellana son la 27 (Embajadores-Plaza de Castilla) y la 147 (Callao-Barrio del Pilar).

Con el objetivo de garantizar la movilidad en los tramos afectados por trabajos que se han acometido en distintos momentos y diversos lugares de la capital, EMT Madrid ha redoblado esfuerzos a nivel material y humano para poder cumplir su misión como alternativa al suburbano.

Un ejemplo de ello es el despliegue operativo que se organizó a lo largo de 2025, durante las obras de automatización de la Línea 6 de Metro. En concreto, desde marzo y hasta finales de año los autobuses municipales estuvieron circulando 200 días, vertebrados en cinco líneas especiales.

A bordo de estos autobuses sustitutorios se registraron 22,3 millones de viajeros y se contabilizaron unos 2,2 millones de kilómetros recorridos. Este importante dispositivo funcionó gracias a una flota sustitutoria de hasta 105 autobuses y más de 200 conductores de EMT Madrid.