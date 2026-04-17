EMT reforzará la línea 180 durante la celebración del Mutua Madrid Open, del 20 de abril al 3 de mayo

Imagen archivo línea 180 EMT Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) reforzará el servicio de la línea 180 (Legazpi-Estación del Pozo) con motivo del Mutua Madrid Open 2026, que se celebrará en la Caja Mágica, del 20 de abril al 3 de mayo.

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los asistentes al evento deportivo este dispositivo especial arrancará el 20 de abril, coincidiendo con la jornada inaugural, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

En detalle, entre los días 20 y 23, la línea mantendrá su recorrido habitual hasta la estación de El Pozo entre las 7.30 y las 21.00 horas, con una frecuencia de 30 minutos. A partir de las 21.30 y hasta las 23.00 horas, el servicio se limitará al tramo entre Legazpi y la Caja Mágica, con intervalos de 20 minutos.

El viernes 24 de abril, hasta las 21.00 horas, la línea mantendrá su recorrido y horarios habituales. A partir de las 21.30 y hasta las 24.00 horas, el servicio operará exclusivamente entre Legazpi y la Caja Mágica, con una frecuencia de 10 minutos.

Durante el fin de semana del 25 y 26 de abril, el servicio funcionará únicamente como lanzadera entre ambos puntos desde las 10.00 horas y hasta el final de la jornada, con una frecuencia de 10 minutos.

Del 27 al 30 de abril, la línea recuperará su recorrido completo en horario diurno, mientras que a partir de las 21.30 horas volverá a operar únicamente entre Legazpi y la Caja Mágica, con intervalos de 10 minutos.

Por último, los días 1, 2 y 3 de mayo, la primera salida desde Legazpi será a las 12.00 horas y el servicio se mantendrá con una frecuencia de 10 minutos hasta las 24.00 horas.

Otras alternativas de transporte hasta la Caja Mágica Por otro lado, EMT Madrid amplía las alternativas para desplazarse hasta la Caja Mágica. La línea T32 (Legazpi-Mercamadrid) cuenta con una parada próxima al recinto, aunque su servicio queda suspendido en días festivos.

A esta opción se suman las líneas 23 (Plaza Mayor-Villaverde Cruce), 78 (Embajadores-San Fermín) y 123 (Legazpi-Butarque), que realizan parada en la glorieta de San Martín de la Vega, a unos 300 metros de los accesos principales del complejo deportivo.