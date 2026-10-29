La EMT refuerza el servicio en ocho líneas que conectan con los cementerios por Todos los Santos

Archivo - Un autobús de la línea 27 de la EMT, a 19 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) ha programado, como cada año, un incremento del servicio y ha activado servicios especiales por Todos los Santos, reforzando desde el pasado fin de semana y hasta el lunes 2 sus servicios en ocho líneas, seis líneas regulares y dos servicios especiales, que conectan con los principales cementerios de la capital, ante el aumento de la demanda durante estos días.

Así, se ha incrementado el servicio de las líneas 25 (Plaza de España-Casa de Campo), 106 (Manuel Becerra-Vicálvaro), 108 (Oporto-Cementerio de Carabanchel), 110 (Manuel Becerra-Cementerio de La Almudena), 113 (Méndez Álvaro-Ciudad Lineal) y 118 (Embajadores-La Peseta). Además, ha activado los servicios especiales Plaza Elíptica-Cementerio Sur y Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral, ha informado el Ayuntamiento.

EMT Madrid ha planificado estos refuerzos en función de la demanda para estos días, siendo el domingo día 1 la jornada con mayores incrementos del servicio con la incorporación de hasta 14 autobuses de refuerzo entre las líneas convencionales y los servicios especiales durante el horario de mañana.