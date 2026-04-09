EMVS Madrid lanza un programa de vivienda en alquiler para rentas medias, con una primera promoción en Barajas

Archivo - Una grúa en una zona de construcción de edificios, a 27 de octubre de 2021, en Madrid, (España). El sector de la vivienda se encuentra en el punto de mira por estar sufriendo en muy poco tiempo numerosos cambios. Uno de ellos es la propuesta del - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

EMVS Madrid ha lanzado un nuevo programa de vivienda en alquiler para rentas medias que se pondrá en marcha en la promoción Iberia Loreto 1, en el distrito de Barajas, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Con este programa se busca "ampliar el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible a madrileños con ingresos medios que hasta ahora estaban excluidos de las convocatorias y que no pueden acceder tampoco al mercado libre de alquiler en las condiciones actuales".

El perfil destinatario cubre "un amplio segmento de población con sueldos medios" para "favorecer la emancipación, la movilidad social y también la estabilidad residencial de jóvenes y familias jóvenes que se quieren quedar en la ciudad".

El actual reglamento de adjudicación de la empresa establece que las viviendas en arrendamiento gestionadas por la EMVS tienen que estar dedicadas a unidades familiares con ingresos de hasta el 3,5 veces el IPREM, "un límite que impedía que algunas personas con ingresos medios pudieran participar". Así, una pareja con dos ingresos individuales por encima de 21.000 euros brutos quedarían fuera de los sorteos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.

PERFIL

A los pisos de las promociones que se destinen a este programa podrán acceder madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores con ingresos por encima de esos 3,5 veces el IPREM, con el límite de ingresos que en cada caso se establezca.

Para optar a estos pisos hay que tener entre 18 y 50 años, estar empadronado en el municipio de Madrid con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez años y ningún miembro de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la okupación ilegal o por problemas de convivencia en los últimos cinco años.

Esta ampliación no va a sustituir a los actuales sorteos que se están produciendo en la empresa municipal para rentas de hasta 3,5 veces el IPREM. "Lo que vamos a hacer es complementar ahora con este programa en determinadas parcelas, que se excepcionarán para poder acudir a este nuevo programa", ha detallado.