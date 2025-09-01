Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca del centro de Hortaleza

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de encapuchados asaltaron anoche a varios menores migrantes en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño de Hortaleza, provocando que uno de ellos tuviera que ser trasladado al hospital.

Los hechos ocurrieron pasadas las 22.00 horas cuando unos encapuchados "asaltaron y golpearon" a unos menores migrantes en las inmediaciones del centro, tal y como ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Durante una rueda de prensa para detallar el balance de criminalidad del primer semestre del año, Martín ha destacado que la Policía Nacional se encuentra al frente de las investigaciones, a la par que ha confirmado que uno de los menores tuvo que acudir al hospital, si bien ya ha salido del centro.

El delegado ha incidido en que a quienes cometan delitos les debe caer toda la "intensidad" policial, y ha insistido en que "los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio".

Precisamente este mismo centro de acogida de menores ha cobrado protagonismo después de que el viernes pasado se registrara una violación de un menor residente del centro a una joven. El presunto autor ya ha sido detenido y la Policía Nacional se encuentra investigando los hechos.