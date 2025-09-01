Vox califica de "lamentable" la agresión a menores del centro de acogida de Hortaleza por unos encapuchados

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, atiende a los medios durante el acto de entrega de las Palomas de Bronce-Bomberos de Madrid, en la Casa de la Villa - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha calificado este lunes de "lamentable" la agresión sufrida por varios menores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza a manos de unos encapuchados, al tiempo que ha exigido una investigación "rápida" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En declaraciones a los medios de comunicación desde las puertas de ese mismo espacio, el portavoz ha manifestado su confianza en las autoridades para que "logren detenerlos y ponerlos a disposición judicial" porque "esto no puede ser la ley de la selva".

Ortega Smith ha señalado que Vox "condena profundamente" estos hechos, al igual que "la terrible violación de una menor de 14 años" por un menor de ese centro. "Pero eso no legitima a que nadie se tome la justicia por su mano ni a que se quiebre el Estado de derecho", ha insistido.

El edil de Vox ha subrayado que "España es un Estado de derecho y una democracia" y ha recalcado que "nadie está legitimado para convertir las calles en una batalla campal". En esa línea, ha pedido a los responsables políticos que las leyes "estén para cumplirse" y que "quienes cometan delitos acaben sentados en el banquillo y en prisión".

PONE COMO EJEMPLO A EL SALVADOR

Como ejemplo, Ortega Smith ha citado a El Salvador, país que "era número uno en violencia del mundo" y que, según ha apuntado, "lleva más de mil días sin que se haya cometido un solo crimen gracias a las políticas de seguridad de su presidente Nayib Bukele".

"Es una muestra de que cuando el Estado quiere, se termina con la violencia, se cierran y se protegen las fronteras, y las calles son seguras", ha reivindicado.

En este sentido, ha acusado a los gobiernos españoles de "actuar con absoluta hipocresía" y de "rendirse a los dictados de los globalistas y de las mafias internacionales" porque "al final quienes lo pagan siempre" son "la gente humilde de los barrios".