Enrique López defiende el término de nacionalidad en la Constitución y Mercedes González acusa a Cs de "desesperación"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido este martes el término nacionalidad que figura en la Constitución Española vigente mientras que la delegada del Gobierno ha defendido por su parte la Carta Magna como espacio de "acuerdo y consenso".

Así se han manifestado esta mañana en una rueda de prensa tras la firma de incorporación de la Comunidad de Madrid al Sistema integral de protección de víctimas de violencia de género (VioGén) preguntados por la prensa por la iniciativa de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de cambiar el artículo 2 de la Constitución y que deje de existir esa expresión de nacionalidades y regiones, y se incorpore solo el de comunidades autónomas, para "evitar que se hable de territorios de primera y de segunda".

Para López, el término de nacionalidad "tiene un elemento muy positivo porque elimina en sí el concepto de nación". "En España no hay más nación que la española. El concepto de nacionalidad interviene como aquello que no puede ser una nación. España tiene una sola nación que se articula bajo el principio de las comunidades autónomas. La Constitución no determina ninguna diferencia a la hora de adquirir competencias respecto a unas y otras (nacionalidades y regiones)", ha indicado.

El consejero, que también es jurista, ha recordado que la Carta Magna es perceptible de aspectos que puedan ser revisados pero, "como dice la presidenta Ayuso, su gran fortaleza es que es de todos porque no es nadie, porque todos nos sentimos a gusto en ella". "Ante sus enemigos, los que somos constitucionales y constitucionalistas no solo tenemos el deber de cumplirla y hacerla cumplir, sino de protegerla", ha zanjado.

Por su parte, Mercedes González ha ensalzado la Constitución como "espacio de acuerdo, consenso y respeto" para todas y todos, y por eso desea que "se quede como está". Al tiempo, ha criticado que en los últimos tiempos sea utilizada cuando algunos partidos "están desesperados" ante las elecciones andaluzas y "prácticamente van a desaparecer", en alusión a Cs. "Es una pena que cojan así la Constitución al borde de su precipicio", ha apostillado la delegada.