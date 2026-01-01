Entran en vigor las nuevas ayudas regionales para familias acogedoras, con aumentos de hasta un 67%

Archivo - Familias de acogida de la Comunidad de Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ampliación de las ayudas económicas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinadas al acogimiento familiar han entrado en vigor este 1 de enero, con aumentos en las cuantías de hasta un 67%.

El objetivo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que lidera Ana Dávila, es reforzar esta figura de protección infantil y garantizar que los niños y jóvenes crezcan en un entorno familiar estable y seguro.

Así, las prestaciones van desde los 500 euros mensuales, en régimen general, un 25% más; 1.000 euros para casos con discapacidad o situaciones médicas complejas, un 67% más, y 2.000 para las familias de urgencia, con un aumento del 25%.

También se incorpora un nuevo complemento de 1.000 euros cada mes para aquellas que reciban en su hogar, a partir de esa fecha, a niños de más de 12 años.

Por otro lado, se crea un nuevo programa de apoyo para que aquellos hogares que hayan acogido a un menor puedan seguir haciéndolo, con una ayuda de hasta 5.000 euros anuales, una vez alcanzada su mayoría de edad como extutelado y hasta que cumpla los 21.

En total, la inversión de estas prestaciones crece hasta los 14 millones, un 40% más con respecto al año anterior. Actualmente, la red pública atiende a más de 4.000 menores, de los cuales alrededor de 1.800 se encuentran en acogimiento residencial y más de 2.000 en alguna de las modalidades de familiar.