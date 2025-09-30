El equipo de Almeida avanza un presupuesto para 2026 desde "la prudencia" aunque lo estén "diseñando a ciegas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno Municipal, en el Palacio de Cibeles - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, ha avanzado un presupuesto para 2026 bajo los criterios de "responsabilidad y prudencia", aunque lo estén "diseñando a ciegas".

"No sabe cómo nos gustaría poder analizar las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado?", ha lanzado Hidalgo en el Pleno de Cibeles a las bancadas de la izquierda, después de lamentar tantas "incógnitas".

Dirigiéndose directamente a la concejala socialista Enma López, la delegada ha subrayado que al Ayuntamiento "no le regala nada Pedro Sánchez" porque Madrid tiene la participación en renta, en IVA y en todos los impuestos que corresponden".

"Actuaremos desde la responsabilidad y desde la prudencia porque creemos que la gestión financiera es un elemento clave del partido que conforma este Gobierno", ha avanzado Hidalgo.