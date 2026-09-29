El equipo de Almeida rechaza disolver la municipalizada Calle 30 y defiende que está funcionando "a la perfección"

Archivo - Cartel de Madrid Calle 30 ubicado en la calle Méndez Álvaro, 95 en Madrid (España). - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos Públicos, Paloma García Romero, ha trasladado el 'no' de su grupo a la proposición de Más Madrid de disolver la municipal Calle 30, una sociedad cien por cien pública desde el pasado 1 de enero que está funcionando "a la perfección".

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha desgranado en el Pleno de Cibeles su iniciativa para Calle 30, que pasa por disolver y liquidar la sociedad mercantil municipal Madrid Calle 30 asumiéndola por parte del área de Obras en sus funciones de conservación, explotación, mantenimiento y gestión de la M-30, con el mantenimiento de los actuales contratos para garantizar la continuidad del servicio.

Más Madrid ha instado a elaborar un plan de integración del personal actualmente adscrito a la empresa garantizando el mantenimiento de sus condiciones laborales y derechos adquiridos, previa negociación con la representación legal de los trabajadores, junto con una auditoría final de la sociedad con especial atención a su situación patrimonial, sus compromisos financieros pendientes y sus activos, a trasladar a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

PP, Vox y los dos concejales no adscritos han votado en contra, con la abstención del PSOE y el apoyo de Más Madrid, por lo que la iniciativa no ha prosperado.

Montejo ha afirmado sobre la empresa "que fundó Alberto Ruiz-Gallardón en 2004 para primero construir y después mantener la instalación de los túneles" que ahora sería "muy difícil de hacer" con las actuales leyes de estabilidad presupuestaria. En aquella época se podían dejar 8.000 millones de euros de deuda y un modelo público-privado ruinoso sin despeinarse", ha criticado.

"El modelo era tan ruinoso que en 2017 la Cámara de Cuentas apuntó a una posible responsabilidad contable de mantenerse el carácter mixto de la sociedad, que había sido responsable de más de 1.500 millones de euros de menoscabo y sobrecoste", ha lanzado el concejal de Más Madrid.

Cree que el PP "apagó el incendo que ellos mismos habían provocado" con una opción de recompra abierta y cerrada el 31 de diciembre de 2025, "un disparate" que Más Madrid no quiso apoyar porque "lo único que aporta Calle 30 es un consejo de administración y una agencia de colocación imprescindible para la gestión interna del Partido Popular".

La delegada Paloma García Romero ha recordado que Calle 30 comenzó 2026 como empresa cien por cien municipal, como se acordó en el Pleno de Cibeles con los votos a favor de PP y Vox, con la abstención de la izquierda. "Y ahora quiere usted cambiar el modelo de gestión. ¡Pero si es que no nos ha dejado ni siquiera hacer las cosas! Les enfada que hagamos las cosas bien", ha contestado a Más Madrid.

El cambio de modelo de gestión, desde el 1 de enero del 2026, se ha hecho "sin ningún reproche, funcionando Calle 30 a la perfección, con la subrogación de todos los trabajadores". "Sin ningún problema y eso es lo que les escuece, y ahora, de repente, a pesar de haberse abstenido, y de tener con todos los votos por mayoría de este Pleno, quieren cambiar la gestión", ha afeado.