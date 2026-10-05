De erial a parque de más de 5 hectáreas, con 'pumptrack' y refugio de mariposas: el Benedicto XVI abre en Canillejas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, ha visitado el nuevo parque Benedicto XVI. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, ha visitado el nuevo parque Benedicto XVI, más de 5 hectáreas, con 'pumptrack' y hasta un refugio de mariposas en lo que antes era un erial, en palabras del regidor.

"Esto es política útil", ha descrito Almeida sobre este espacio verde de más de cinco hectáreas que el Ayuntamiento ha abierto entre la avenida de Luis Aragonés y la glorieta de Carlos Llamas. Cuenta con zonas recreativas, deportivas y de biodiversidad.

Con una inversión municipal de 7,3 millones de euros, completa en su parte noreste el conjunto de más de 35 hectáreas de zonas verdes que rodean el ámbito de la futura Ciudad del Deporte y dará también servicio a los usuarios de los futuros equipamientos deportivos y del entorno del Estadio Metropolitano.

HASTA UN CIRCUITO DE PUMPTRACK

El parque cuenta con una gran zona infantil de más de 2.000 metros cuadrados, con espacios destinados a diferentes edades y elementos como tirolina, toboganes de ladera, red de trepa, camas elásticas, balancines y tubos parlantes.

Ubicada en el centro del parque, incluye dos espacios con pavimento de corcho, un material natural, renovable y reciclable que permite garantizar la accesibilidad y cumplir con la normativa de amortiguación de caídas. Además sus propiedades como aislante térmico contribuyen a mejorar el confort durante los meses de mayor insolación.

El parque dispone también de una zona de calistenia de más de 500 metros cuadrados con diferentes elementos para realizar ejercicios de fuerza, equilibrio, coordinación y movilidad. Tanto los juegos infantiles como los elementos de calistenia están fabricados en madera de robinia, un material sostenible integrado en el carácter forestal del espacio.

Junto a la avenida de Luis Aragonés se encuentran un circuito deportivo elemental accesible y un circuito de pumptrack de más de 1.200 metros. Ha sido diseñado por especialistas e incorpora curvas peraltadas y ondulaciones para desplazarse con bicicletas, patinetes, skateboards o patines aprovechando los movimientos del cuerpo para ganar velocidad.

SE PUEDE VER HASTA LA BOLA DEL MUNDO

Se suman dos áreas caninas con circuito de agility, situadas al otro lado del puente de la avenida de Luis Aragonés, y con un mirador en su parte más elevada desde el que puede contemplarse el skyline de Madrid. En este punto se han instalado dos paneles informativos que permiten identificar elementos destacados del paisaje regional como Cabeza de Hierro Mayor y Menor, la Maliciosa o la Bola del Mundo hacia el noroeste y los Berrocales del Jarama y los cerros de Alcalá hacia el este.

El diseño del parque se ha basado en criterios ecológicos, paisajísticos y de fomento de la biodiversidad, con un carácter naturalizado en el que predominan las especies autóctonas y se incorporan especies agrícolas propias del entorno. De esta forma, se recrean paisajes característicos de la región y se favorece la generación de nuevos hábitats.

Así, en el centro del parque se ha creado un refugio de biodiversidad concebido como un oasis de mariposas y diseñado específicamente para atraer diferentes grupos de insectos polinizadores. Para ello se han plantado especies como salvia, cantueso, tomillo, jara o menta, que proporcionan alimento a mariposas, abejas y otros insectos. Este espacio incluye, además, dos hoteles de insectos que sirven de refugio a estas especies beneficiosas para el ecosistema.

También se han plantado 1.430 árboles pertenecientes a 24 especies distintas que, sumados a los 509 ejemplares incorporados en el resto de las zonas verdes del entorno, elevan la cifra total a más de 1.900 árboles. El parque recrea diferentes paisajes mediterráneos mediante, entre otros elementos, un campo de almendros y un olivar con ejemplares centenarios. A ellos se suman especies como cerezos, higueras, avellanos, nogales, granados, encinas, robles, fresnos y pinos.

La vegetación se completa con 620 arbustos de gran porte y más de 63.000 ejemplares distribuidos en macizos arbustivos que ocupan una superficie de 20.000 m*, con especies como jaras, cornejos, tarays, escaramujos, majuelos, lavandas, romeros, salvias y tomillos.