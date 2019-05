Errejón advierte de no "tirar moneda al aire" el domingo y Carmena defiende que ellos son "distintos"

Publicado 24/05/2019 21:34:51 CET

El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, ha advertido de que votar otras opciones de izquierda es "tirar una moneda al aire" y que desde el domingo se puede "abrir una etapa histórica tras 25 años de maltrato a los servicios públicos" mientras que la candidata de la plataforma al Ayuntamiento y alcaldesa, Manuela Carmena, ha defendido que ellos son "distintos".

En la Plaza Roja de Vallecas, Carmena se ha avergonzado de aquellos políticos que han "corrompido la democracia" porque "se han dejado corromper". "Nunca olvidaremos el daño a la democracia porque la gente ha dejado de creer en ella", ha lamentado. Esto le ha llevado a destacar que no acepta que le digan que son todos iguales. "Casi se me cae de la boca (en alguna ocasión tras un rifirrafe dialéctico con adversarios políticos) 'Piensa el ladrón que todos son de su misma condición'", ha lanzado, tras atacar a quienes hablan de "chiringuitos y enchufados porque no saben qué decir".

Íñigo Errejón, por su parte, ha asegurado que votar a otras opciones de izquierdas es "echar una moneda al aire" y que la única papeleta que puede garantizar que Manuela Carmena "siga siendo alcaldesa" y que "el PP se vaya de la Comunidad de Madrid" es la de Más Madrid.

Errejón ha incidido en que nadie crea que "da igual votar o no a Carmena" porque "va a salir igualmente" y que no hay que "jugarse los avances" al azar. Ha dedicado un mensaje particular a aquellos que en elecciones pasadas votaron a Ciudadanos porque era "liberal, movilizadora y europea" y ha asegurado que en estos comicios votarles "es meter la papeleta de Vox en la urna porque van juntos".

MARISA PAREDES

El mitin ha arrancado con sorpresa, la aparición en el escenario de la actriz Marisa Paredes. La intérprete ha mostrado su apoyo a la plataforma Más Madrid en el mitin de cierre de campaña en la Plaza Roja de Vallecas. "No se puede hacer otra cosa si se quiere a Madrid", ha lanzado.

Otra de las grandes sorpresas de la tarde la ha dado la candidata Inés Sabanés, que ha anunciado el archivo y sobreseimiento de la causa BiciMad, interpuesta por el PP. "Este gobierno ha resistido el insulto, la mentira y la falsedad y hemos resistido con elegancia, con dignidad, con paciencia, con pedagogía", ha afirmado. Ha lamentado profundamente "que por su culpa (la del PP) no se haya extendido Bicimad por la ciudad" por culpa "de los intereses de unos pocos, que querían ponerlos por encima del interés general".

Otro de los candidatos que ha subido al escenario de la Plaza Roja de Vallecas ha sido precisamente el vallecano Paco Pérez. "No nos podemos equivocar el domingo", ha advertido. "Algún amigo a lo mejor quiere jugar a la lotería con la esperanza de que le toque el reintegro. Estamos jugando a otro juego, a ganar las elecciones", ha lanzado dirigiéndose de manera implícita a Madrid en Pie. Parafraseando a Javier Krahe, Paco Pérez ha animado a los vecinos presentes porque "hay que vencer o ganar".

BALCONES, DONACIONES Y VOLUNTARIOS

"Soy de izquierdas porque me han parido así y estoy orgulloso, pero no hace falta ser de izquierdas ni tener carnet para darse cuenta de que si hay huelga de Metro, sanidad y educación hoy, el problema no son los trabajadores sino el Gobierno regional, que no deja defender lo de todos", ha clamado el candidato frente a los aplausos de los asistentes.

En esta línea, ha agradecido el apoyo recibido la campaña de Más Madrid y que "se ha levantado con los balcones, donaciones y voluntarios" y ha afirmado que ellos serán "los primeros en entrar cuando se abran las puertas de un cambio histórico" ante 24 años de "despilfarro, pelotazos y desigualdad".

Así, ha concluido su intervención haciendo un llamamiento a los simpatizantes para que "sigan hablando con vecinos, tomando un café con amigos y mandando un whatsapp" para explicar "cuál es la papeleta del cambio"; y ha pedido que acudan como apoderados a las elecciones del domingo; pero que, sobre todo" estén el lunes "cuando empiece lo difícil y apasionante", porque las transformaciones se hacen "desde los barrios y desde las personas".

DIOS VOTARÍA A MÁS MADRID

Por su parte, Delgado ha comenzado censurando que un cura en Murcia "pida el voto para la derecha en nombre de Dios". Ha ironizado con que, si él fuese Dios, se abriría paso "a través de la vida". "Dios lleva dos décadas dándonos señales", ha añadido el diputado que ha puesto como ejemplo el Canal Isabel II, Cajamadrid y las preferentes. "Él no puede bajar y meter la papeleta de Más Madrid el domingo, eso nos toca nosotros", ha incidido Delgado.

Asimismo, ha afirmado que 'coincide' con la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que hay gente que "quiere contratos basura", pero ha criticado que "siempre sean los mimos" y que nunca se trate de "ello". "No me imagino una conversación entre Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo celebrando haber conseguido un trabajo paseando perros o bolos por fiestas de pueblo disfrazado de conejo", ha confesado entre risas.

El diputado que ha rapeado y ha arrancado un aplauso cuando ha exclamado: "Me cago en la Manada", ha añadido que esta campaña se recordará por haber superado los "escupitajos de rabia" y haberlo sustituido por banderas "amor propio" y "felicidad humana".

"Hemos llegado hasta aquí y queda muy poquito. El lunes empieza nuestra venganza, que será la de ver crecer a nuestros hijos jugando con los suyos y que nadie sea más que nadie", ha concluido el diputado en el Parlamento regional.

LA CANDIDATURA DEL PACTO ENTRE GENERACIONES

Durante su intervención, Tania Sánchez ha puesto el foco en la trascendencia de esta campaña, que "decidirá el futuro de las próximas dos generaciones" y en los más jóvenes que dicen "que ni un grado más ni una especie menos".

Además, ha agradecido a los candidatos locales de Más Madrid en municipios como Getafe, Parla, Boadilla del Monte o Parla. Ha presentado la candidatura de esta plataforma como la del "pacto entre generaciones" basado en el "cariño"; que ha demostrado estos cuatro años "cómo se puede transformar Madrid" y que lo hará "en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a partir del lunes".

El mitin de cierre de campaña ha terminado rondando las 21 horas, con once candidatos de la plataforma en el escenario, los once vallecanos, y al ritmo de 'Si me das a elegir', de Los Chunguitos. La verbena ha tomado después la Plaza Roja de Vallecas.