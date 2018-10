Errejón se ausenta de un Debate del Estado de la Región donde sí se ha hablado de su "beca black"

Publicado 14/09/2018 14:16:17 CET

Tampoco acude el secretario general de Podemos Madrid a la sesión donde ha intervenido la portavoz de Podemos

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos y candidato de este partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019, Íñigo Errejón, se ha ausentado este viernes del Debate sobre el Estado de la Región, donde su nombre sí que ha sonado en varias ocasiones cuando el PP ha recordado su "beca black en Málaga".

No ha acudido Errejón ni tampoco el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, pese a que este viernes era el turno de la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, que ha tenido su doble intervención para criticar la política del PP en el Gobierno y a su presidente, Ángel Garrido.

Tras recordar la propia Ruiz-Huerta por las presuntas irregularidades en su máster a la expresidenta Cristina Cifuentes, "alma gemela" de Garrido, el presidente del Ejecutivo madrileño ha indicado que ella ya no está porque se ha ido, mientras que Errejón, con su "beca black", continúa.

Garrido ha señalado que Errejón "cobra una beca que no realiza" y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "le premia y le manda al gallinero. "¿Sabe cómo se llama eso? Cohecho", ha criticado Garrido, para a continuación indicar a Errejón que con lo que ganó en esa beca "puede pagar los chollos" de Iglesias.

El presidente de la Comunidad de Madrid también ha resaltado el escaso respaldo que habría tenido este viernes la portavoz de Podemos por parte de su partido, y tras defender su relación con el presidente del PP, Pablo Casado, Garrido ha lanzado que ella sí que "no ha cautivado a su partido".

"Yo no necesito cautivar a mi jefe porque somos amigos, sí está claro que usted no ha cautivado al suyo y queda evidente y medianamente claro", ha indicado, para señalar que Ruiz-Huerta ha cumplido "más que de sobra las expectativas que se podían esperar" de ella y que el problema que tiene es Podemos.

"Su problema es su propio partido", ha apuntado, destacando que la propia alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "se presentó con Podemos y su mayor problema es Podemos, que no quiere ver ni en pintura" y por eso, dice, habla de una "agrupación de amigos pero que no aparezca Podemos".

"El problema son ustedes mismos y no me extraña porque es una formación política que ha llegado a herir un montón de sentimientos y no han dudado en ofender a las víctimas del terrorismo cuando su líder se refiere a Otegui como hombre de paz", ha señalado Garrido, que también ha recordado cómo "denigraron" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando "recibieron a los agresores de Alsasua".