Errejón: "Lo de Cataluña no lo va a resolver ni unas elecciones ni un referéndum"

Publicado 07/04/2019 17:47:32 CET

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado que el problema político actual de Cataluña "no lo va a resolver ni unas elecciones ni un referéndum", sino un "acuerdo" entre los separatistas y el bloque de PP y Ciudadanos.

En una entrevista concedida a Europa Press, Errejón considera que ese acuerdo primero tiene que darse entre catalanes y luego entre Cataluña y el resto de España. "Y eso no lo digo yo, sino el Estatuto de Autonomía y la Constitución", ha apuntado.

"Yo no estoy para dar lecciones a nadie pero hay una cosa de Madrid que puede ser extraíble. En Madrid la gente es de aquí con procedencias de muy diferente origen y eso nos da idea de comunidad cívica. Te sientes de Madrid por lo que quieres hacer hacia adelante y no por donde vinieron tus padres. Hay una clave para construir una España plural y es que nos pongamos más de acuerdo no en darnos etiquetas sino en mirar para adelante", ha esgrimido.

"El problema en Cataluña no lo va a resolver unas elecciones ni un referéndum, eso lo tiene que resolver con alguna modalidad de acuerdo que acepte por parte del independentismo que hay una buena parte de los catalanes que no se siente así, y por parte de los que se han negado a ninguna negociación en Cataluña a que asuman que el Código Penal y los castigos no construyen convivencia. La ley tiene que cumplirse pero la ley por sí sola no genera voluntad para vivir juntos", ha proseguido.

El fundador de Podemos cree que la política tiene un camino diferente que el judicial. En su opinión, lo que se ha visto en el llamado 'juicio del procés' es que no hay "rastro de rebelión". "El juez determinará las sanciones, pero lo que me preocupa es la convivencia el día después. ¿Este juicio ayuda o dificulta más el entendimiento entre Cataluña y el resto de España? Yo creo que no ayuda; así que el día después de la sentencia tenemos que seguir haciendo los mismos deberes", ha indicado.

Errejón ha reprochado al Gobierno de Mariano Rajoy haber utilizado a los jueces de "cancerberos" y de haber trasladado las decisiones políticas a los jueces en este asunto, cuando el poder judicial "no está para resolver los problemas de entendimiento, sino para que se cumplan las leyes".

En este punto, el exdiputado nacional de Podemos propone construir un proyecto español para que la amplia mayoría de los catalanes no quiera irse del país. "La mejor contribución a eso es demostrar que España pueda cambiar. Me da rabia cuando dicen algunas fuerzas que España no tiene solución; pero yo soy español y no acepto que mi país sea irreformable y que se describa a Madrid como una Comunidad que no tiene remedio, que siempre va a ser una cueva de áticos, sobrecostes, pelotazos y espías", ha dicho.

Para Errejón, "Madrid es la capital del Orgullo, del 8M, de la Marea Verde y Blanca". "Mi mejor contribución es hacer una idea de España más amable, plural y moderna para transformar Madrid, que es el rompeolas de todas las Españas, y que no se la conozca por la Gürtel o la Púnica, sino por la transformación ecológica, el feminismo o la movilidad sostenible", ha argumentado.

Sobre Venezuela, Errejón ha sido más escueto y ha manifestado que se encuentra en una "situación desastrosa y no es en modo alguno modelo para lo que hay que hacer en Madrid y España".