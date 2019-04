Errejón dice que Vox no es antiestablishment sino lo de siempre, que es "ir con los grandes", propio de "cobardicas"

Publicado 03/04/2019 22:21:17 CET

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia autonómica, Íñigo Errejón, ha declarado que Vox "no es antiestablishment" sino "lo de toda la vida", que es "ir con los grandes", algo que ha dicho que es propio de "cobardicas".

En una entrevista conjunta en Telemadrid con la alcaldesa de la capital y candidata de Más Madrid ciudad, Manuela Carmena, Errejón ha recordado que Vox ha promovido la subida de los precios en las escuelas infantiles públicas andaluzas mientras que ha subido los salarios de los altos cargos de la Junta y al tiempo que ha aprobado "regalos fiscales para los ricos".

"Ir con los grandes es ir de cobardicas. No es ser Robin Hood sino profundizar en el embudo. Eso no es nada antiestablishment sino lo de toda la vida", ha argumentado el candidato de Más Madrid, que ha aclarado que cuando años atrás, y a raíz del 15M, se refería a 'patear el tablero', quería expresar que lo que pasó en Sol supuso generar reglas culturales nuevas porque "a veces izquierda y derecha no sirve".