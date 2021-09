Errejón, Maestre y García exigen a Sánchez tumbar la ampliación de Barajas y acabar con "la trampa de los pelotazos"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Más País Íñigo Errejón, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y su homóloga en la Asamblea, Mónica García, han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, paralizar la propuesta de ampliación del aeropuerto de Barajas, acabar con la "trampa de los pelotazos" propia de los años 90 y "menos humos" para la ciudad y la Comunidad.

"Esta ampliación anunciada es el tipo contrario de inversiones que necesita Madrid y el barrio de Barajas porque va a provocar un mayor destrozo medioambiental, un empeoramiento de la calidad de vida de los vecinos, especialmente los que viven en la zona del aeropuerto, quienes sufren, como acreditan estudios de todo tipo, peores condiciones de salud y una calidad de vida inferior a la del resto de la ciudad", ha argumentado Maestre, que ha subrayado que la situación empeorará con esa pretendida ampliación.

Desde Barajas, la edil ha defendido que lo que necesita la ciudad

son "inversiones de futuro, verdes, sostenibles". "Madrid no necesita más humos y se lo decimos a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, pero se lo decimos también al Gobierno de España", ha destacado.

RESCATE DE UN PROYECTO DE RAJOY

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, no entiende "cómo el Gobierno central quiere rescatar un proyecto de (Mariano) Rajoy que estaba en un cajón y que no se adecua a las necesidades y posibilidades de ahora".

La ampliación de Barajas iría en contra de "la transición ecológica y la inversión responsable". "Queremos que esos 1.600 millones lleguen a Madrid pero en forma de futuro, con proyectos de los que nos podamos enorgullecer. No podemos volver a caer otra vez en la trampa de los pelotazos urbanísticos, del cortoplacismo sino que necesitamos largo plazo y darle tregua al clima", ha abogado la diputada autonómica.

Mónica García también ha exigido a Aena que cumpla con los compromisos con los distritos y con municipios como San Fernando y Coslada, "donde la calidad de vida se ve empeorada por las emisiones y la contaminación acústica".

"No queremos más pelotazos, queremos más inversiones sostenibles. No queremos más contaminación sino calidad de aire y poder mirar al futuro con un reto saludable. No queremos más palabrería, queremos hechos que nos alineen con la transición ecológica", ha enumerado Mónica García.

Más Madrid llevará a la Asamblea una iniciativa "para que la Comunidad mire al futuro" mientras que ha exigido al Gobierno central que cumpla sus promesas en Cercanías porque no tiene sentido que para ir de Pinto a Parla, separadas por 3 kilómetros, haya que pasar por Atocha.

"ES UNA AMPLIACIÓN QUE NADIE PEDÍA"

Errejón ha puesto el acento en que "el Gobierno de España plantea una ampliación de Barajas que nadie pedía". "No sé si se le ocurrió en su momento para compensar la ampliación que planeaban en El Prat, que tampoco pedían los vecinos y muy posiblemente se acabe echando atrás", ha señalado tras recordar que este domingo habrá movilizaciones de rechazo a las pretendidas ampliaciones de Barajas y El Prat en la Puerta del Sol (Madrid) y en Sants (Barcelona).

El diputado de Más País ha defendido que los 1.600 millones que llegarán "se tienen que dedicar al tren de media cercanía, a los trenes de cercanía, a la economía del conocimiento y a la industrialización verde". "No queremos repetir los errores de los años 90, de la economía del pelotazo y de las grandes infraestructuras", ha remarcado.

Por eso Más País presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se llevarán al Congreso en breve, con la "paralización de las grandes infraestructuras contaminantes en el caso de El Prat, Baraja y Port de Valencia.

CONTRA LA "ECONOMÍA DEL PELOTAZO"

"Es una alternativa para cambiar la prioridad de la política económica porque es absurdo que Alemania produzca más energía fotovoltaica que España. Es ridículo y eso sucede porque Alemania apuesta por la producción de energías limpias y nosotros por la economía del pelotazo", ha manifestado Errejón.

El diputado de Más País ha llamado a "apostar por un combate decidido contra la crisis climática". "No puede ser que todos los veranos nos escandalicemos porque hay más y peores incendios y en otoño se nos olvide y sigamos haciendo infraestructuras que contribuyen a la crisis climática", ha argumentado. Íñigo Errejón ha defendido que "combatir la crisis climática comienza también por cambiar el modelo energético y económico".