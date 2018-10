Errejón pide parque público de viviendas de alquiler, regular precios y pisos turísticos y que la Comunidad se implique

Publicado 04/09/2018 15:43:46 CET

El diputado nacional y candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha pedido este martes la creación de un parque público de viviendas de alquiler, regular los precios y el negocio de los pisos turísticos y que el Gobierno regional y el de la Nación se impliquen en la problemática del aumento desmesurado de los precios de las viviendas arrendadas.

En un vídeo lanzado en sus redes sociales por el inicio del curso político, Errejón ha comentado que en Madrid todo el mundo le está hablando del "drama" que está suponiendo esta escalada de precios, que ha supuesto que muchas personas han tenido que irse de su barrio porque no puede pagar el alquiler "o gente que tiene que huir del casero para que no le suba el precio".

"Los barrios se están quedando solos para casas turísticas. Es un drama porque hay barrios que se están quedando sin vecinos. Estamos a punto de repetir el mismo error que nos llevó al estallido de la burbuja en la crisis: una subida desmesurada y abusiva e imposible de sostener de los precios de la vivienda de alquiler", ha afirmado.

Así, Errejón ha indicado que los madrileños dedican de media un 40 por ciento de su sueldo a pagar el alquiler, y algunos más. Los alquileres han subido 12 veces más de lo que han subido los salarios. "Esto es una situación insostenible. Los ayuntamientos del cambio ya están trabajando para que nuestras ciudades no expulsen de sus barrios a los vecinos, para que no se vacíen, para que la gente no tenga derecho a tener un 'piso normal y no pagar 900 euros por un cuchitril, o tener miedo a que te lo suban y que te expulsen del barrio", ha añadido.

El congresista ha solicitado "que se cumpla lo que establece la Constitución, que es que tengan derecho a una vivienda digna". "Está sucediendo que se está produciendo muchos abusos. Hay mucho dinero puesto a especular, pero no a producir, innovar o estimular la economía real y no la especulativa", ha explicado.

Entre las medidas que ha puesto encima de la mesa está la de poner en marcha un parque público de viviendas de alquiler. "Tenemos 3,5 millones de casas vacías, que las retienen en muchos casos los fondos buitres para especular y hacer que suban los precios. Eso es un crimen y se tiene que acabar. Hace falta un gran parque público de alquiler a precios accesibles. Tenemos que regular los precios, como lo están haciendo en Viena, Berlín y otras capitales europeas. No podemos llegar tarde a eso y que nuestras ciudades se vacíen y sean tan hostiles para la gente", ha apostillado.

Íñigo Errejón también propone "acabar con los privilegios fiscales de las sociedades inmobiliarias y de los 'fondos buitre', que desde la última regulación del Gobierno de Mariano Rajoy no pagan impuestos". "Un país democrático y con un Estado de Derecho tiene que cumplir las reglas. Los trabajadores, los autónomos y los pensionistas ya las cumplen, las tienen que cumplir también las inmobiliarias y los 'fondos buitre'", ha insistido.

El aspirante de Podemos al Ejecutivo autonómico también apuesta por regular los pisos turísticos. "Está bien tener turismo pero va a dejar de venir a las ciudades si se vacían, si se convierten en parques temáticos en los que los propios vecinos no pueden vivir", ha dicho.

Por último, Errejón considera que este asunto debe ser un tema central en la política madrileña y nacional. "En vez de pelearnos tanto, en vez de enredarnos en la política del zasca, hay que poner en primer línea los derechos de la gente, que permitan a la gente poder vivir dignamente", ha señalado.

"Necesitamos en la Comunidad de Madrid una política decidida para favorecer unos precios asequibles, dignos, normales. Hoy no están hinchados por el mercado, están hinchados por los abusos, por la especulación, una mala política destinada a favorecer a unos pocos en contra de la mayoría", ha concluido.