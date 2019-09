Errejón sospecha que puede haber cuatro delitos relacionados con el "escándalo" de Avalmadrid

452073.1.644.368.20190911135238

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha indicado este miércoles que tiene sospechas de que puede haber "cuatro delitos" relacionados con "el escándalo Avalmadrid": alzamiento de bienes, cohecho, tráfico de influencias y administración desleal".

Errejón, junto con los diputados de Más Madrid en la Asamblea Pablo Perpinyà, Eduardo Gutiérrez y Mónica García, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para investigar todo lo relacionado con Avalmadrid; incluida la relación que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Avalmadrid por su posible implicación en un "delito de alzamiento de bienes" y "tráfico de influencias".

"El escándalo de Avalmadrid lo conocimos al oír las presuntas irregularidades de Ayuso, pero esto va mucho más allá de Díaz Ayuso, porque queda demostrado que el Banco de España ha sancionado a todos los consejeros de Avalmadrid. No es solo el caso Ayuso, aunque lo hemos conocido por ella", ha sostenido.

De hecho, Errejón teme que el "escándalo de Avalmadrid" sea "otro tentáculo más en la gran hidra de corrupción que sigue en la Puerta del Sol de la mano del PP gracias al apoyo de Cs y Vox" y es por eso que ponen en conocimiento de la Fiscalía toda la información de la que disponen.

"Esto no solo va dirigido contra Díaz Ayuso, aunque tiene cuestiones que le afectan a su desempeño como alzamiento de bienes o tráfico de influencias pero no se limita a Díaz Ayuso. No tiene que ver solo con la persona de la presidenta actual, tiene que ver con el conjunto de Avalmadrid y queremos ir hasta el final", ha lanzado.

DEPURAR RESPONSABILIDADES

En cuanto a que Ciudadanos proponga cerrar la entidad el portavoz de Más Madrid ha comparado que es como si se encontraran con un mal gestor en un hospital y se cerrase todo el hospital público. A su juicio, no hay que hacer "nada de eso" sino "depurar responsabilidades" y saber "por qué se funcionaba mal con tratos de favor y se enmienden los daños que se han causado al patrimonio de todos los madrileños".

Asimismo, sobre que ya vaya a haber una comisión de investigación sobre Avalmadrid, cree que este asunto se puede estudiar por la vía política pero también por la jurídica. "Que nosotros pidamos una responsabilidad política no quita que las instituciones de Justicia velen por el patrimonio de todos los madrileños", ha defendido.

Por su parte, el parlamentario Eduardo Gutiérrez ha incidido en que "hay documentos que prueban la participación activa de Ayuso en algunas operaciones" que ponen de manifiesto que la dirigente autonómica "ha podido hacer uso de tráfico de influencias para conseguir un trato de favor para posteriormente ejecutar una serie de operaciones que podrían ser constitutivas de un delito de alzamiento de bienes".