Errejón tacha de "vergonzosa" la sentencia a 'la Manada' y apuesta por cambiar la ley

Publicado 05/12/2018 12:32:59 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha tachado este miércoles de "vergonzosa" la sentencia confirmada a los miembros de 'la Manada' y ha apostado por cambiar la ley para "que se llame a las cosas por su nombre y nunca más el silencio sea considerado como consentimiento".

En un desayuno de Vanity Fair, Errejón ha aseverado que este tipo de fallos contradictorios entran además en contradicciones con las campañas que hacen las administraciones. "No puede ser que las campañas institucionales animan a las mujeres a denunciar cuando luego haya leyes y jueces que no llamen a las cosas por su nombre y pongan paños calientes. Me avergüenzo de esa sentencia y estoy convencido que no tiene nada que ver con la España del siglo XXI que comenzó a construirse el 8 de marzo", ha dicho.

En otro orden de cosas, preguntado por los periodistas, Errejón ha aludido a las manifestaciones antifascistas desarrolladas estos días en Andalucía apoyando que la gente se manifieste "pacíficamente" porque protestar "es un derecho constitucional".

"Lo mejor que podemos hacer frente a los discursos del odio, de la Manada, de la insolidaridad, es dar tranquilidad, generar calma y decirle a la inmensa mayoría de los españoles que tenemos un proyecto de país en el que cabe todo el mundo. Las fuerzas políticas tienen que generar más calma y certeza. Las fuerzas reaccionarias crecen cuando hay desconfianza e inseguridad en el futuro", ha esgrimido.

El también secretario de Análisis Político y Estratégico de Podemos ha defendido que los poderes públicos y los medios de comunicación lancen un mensaje de país "solidario, abierto, tolerante y moderno". "Los que quieren retroceder al pasado se tienen que encontrar contra la mayoría de españoles que digan que estamos muy orgullosos de vivir en un país abierto, tolerante, y democrático", ha concluido.