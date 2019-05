Errejón ve "fallido" el debate de Telemadrid porque "no está la fuerza que contrasta que se puede gobernar bien"

Publicado 19/05/2019 22:23:44 CET

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia del Gobierno regional, Íñigo Errejón, ha calificado esta tarde de "fallido" el debate que se celebra esta noche en Telemadrid porque "no está la fuerza política que gobierna el Ayuntamiento de Madrid y que "ofrece un contraste de lo que se puede gobernar bien frente al desgobierno, corrupción y la deuda del PP".

"Hoy no tenía que estar aquí porque se iba a celebrar un debate y la Junta no nos deja estar. Será casualidad que va a ser el único en el que estará Isabel Díaz Ayuso. Un debate fallido porque no se puede tener un debate serio de lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid si no estamos la fuerza política que gobierna el Ayuntamiento y que ofrece un contraste de lo que se puede gobernar bien frente al desgobierno, corrupción y la deuda del PP", ha dicho en un mitin esta tarde en San Sebastián de los Reyes.

Errejón ha afirmado que hace un mes ninguna encuesta "daba un gobierno justo y decente que sacara al PP de Madrid". "Ahora lo estamos rozando. Qué casualidad que hace un mes la Junta Electoral nos prohibiera hacer ir a debates y poner banderolas. Se han equivocado porque se han topado con la capacidad de cambio de la gente trabajadora. No vamos a estar en el debate pero sí en el Gobierno", ha añadido.

Luego, el aspirante de Más Madrid ha señalado que haría un resumen de lo que hubiera dicho en el debate. "Habríamos dicho que la región no es una comunidad. Porque una comunidad es un conjunto de gente que se cuida, que tiene las mismas normas, que puede mirar hacia el futuro y eso hoy está roto, no hay proyecto de futuro. Hemos tenido tres presidentes y muy pocos sabéis el nombre del último y alguna cosa que hayan hecho además de un máster falso y unas cremas robadas. Cuatro años y tres presidentes", ha criticado.

En su opinión, no ha habido gobierno, sino "un conjunto de saqueadores que han estado en el poder para no estar en los tribunales". "No han gobernado para el futuro, tienen una voluntad de salvarse ellos individualmente. Si llegamos nosotros vamos abrir los cajones, a levantar las alfombras y a abrir las ventas y poner en conocimiento de la Justicia dónde está el dinero que tenía que haber ido a los hospitales, al Metro colapsado en vez de la Gürtel y la Púnica. Un dinero para que la región más rica no tenga uno de cada tres niños en riesgo de pobreza. Que rindan cuentas y devuelvan lo que les pertenece a todos los madrileños", ha apuntado.

El candidato ha dicho que Madrid no hay modelo económico porque los del PP "no son particularmente honestos, no son empáticos ni les preocupa el conocimiento de la gente trabajadora y han vendido que han sabido gestionar la economía". "Es mentira. Son un desastre con corbata. La economía madrileña no tiene ningún modelo porque no hay ninguna región de Europa moderna que se desarrolle con pelotazos inmobiliarios, sueldos bajos, corrupción y recortes, eso es el sálvase quien pueda. Es un desastre. No pueden plantificar ni elegir el futuro", ha añadido.

Íñigo Errejón ha señalado que la Comunidad no tiene que dejar pasar dos trenes que van a marcar el futuro de la economía en las próximas décadas: la economía digital y transición ecológica. "No podemos competir por quién lo hace más barato, con baja regulación ambiental, sino en la economía del conocimiento. Podemos competir por hacerlo mejor y tenemos mucho talento y para eso hay que tener un plan y el PP estos años su único plan ha sido enriquecer a sus amigos", ha subrayado.

Según ha explicado el aspirante de Más Madrid, "las cosas aquí no ha sido para quien se esforzaba más, para quien innovaba, sino para quien le financiaba sus campañas en B". "No solo es algo injusto, sino que su modelo ha sido un desastre", ha agregado.

Errejón ha indicado que hoy ya consumimos recursos y tenemos una economía que consume un planeta y medio y por ello postula que "hay que cambiar la producción de la economía, cómo nos transformamos y qué viviendas tenemos". "Hay muchos empleos para aislar energéticamente las viviendas y reducir la factura de la luz, en invertir en un transporte más eficiente, invertir en abastecerse en energías no fósiles", ha afirmado.

Para conseguir todo ello el político madrileño ha indicado que hay que cambiar de Gobierno, "que basta ya de coaching y de tonterías de decirle a la gente que cuando les va mal es culpa suya y que tienen que emprender". "Los que tienen que emprender son la Comunidad para pilotar una industrialización verde, no darle sermones a la gente de que si no llega a fin de mes es que no emprendes o tienes que comparte más libros de autoayuda. ¡Cómprenselos ustedes, señoritos!", ha apelado.

Errejón ha reiterado que hay que recuperar la igualdad de oportunidades. "Hoy están naciendo niños que pueden ser desarrolladores de videojuegos que lo serán porque han nacido en familias privilegiadas pero no en los pobres. La desigualdad es un profundo lastre con el que tenemos que acabar y vamos a acabar", ha apuntado.

El ex 'número dos' de Podemos apuesta por un gobierno "que se vuelve en la educación pública". "Las libertades mediadas por el dinero no son libertades, son privilegios y nosotros luchamos y nuestros abuelos para que tuviéramos igualdad de oportunidades sin importar el dinero que tuvieras en el bolsillo. Eso en Madrid se ha roto y por eso hay que apostar en la escuela pública y por la igualdad de oportunidades. La salida de la crisis no es por los grandes números, es que los bolsillos de los trabajadores haya más dinero. Si sale de la crisis si todo el mundo puede consumir más, no que los de siempre tengan más", ha añadido.

Para financiar todo esto, Errejón ha abogado por subir los impuestos a los 4.000 millonarios con patrimonio mayor de más de 6 millones de euros y bajar a los trabajadores más humildes. "La discusión nunca es si subirlos o bajarlos, sino a quién. El tramo mínimo del IRPF que pagamos tres millones de madrileños hay que bajarlo medio punto y a cambio hay que dejar de perdonarle los impuestos a los millonarios y herencias de más de un millón de euros. No queremos subir los impuestos, sino equilibrarlos", ha asegurado.

Por último, el candidato regional de Más Madrid ha pedido el voto "para acabar con 25 años de despropósito, corrupción y amiguismos. "En los barrios y pueblos de los trabajadores hay que votar toditos para tener un gobierno justo, decente y que blinde los servicios públicos. Al día siguiente empieza lo difícil, hay que ponerle un poco de ganas porque al día siguiente va a haber que sanear las cuentas y abrir los cajones de todo lo que han robado, desprivatizar y a eso hay que ponerle ganas. Y las ganas, la pasión y las razones se las están poniendo en Más Madrid", ha concluido.