Escena Escorial lleva a San Lorenzo una versión contemporánea de 'Carmen' ambientada en el universo de las RRSS - ESCENA ESCORIAL

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Artes Escénicas Escena Escorial llevará el 12 de septiembre al Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial una nueva versión semiescenificada de 'Carmen', de Georges Bizet, que trasladará la historia de la célebre protagonista al universo de las redes sociales para abordar cuestiones como el deseo, la identidad, el poder y el control.

La función comenzará a las 19 horas en el Teatro Auditorio y contará con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección musical de Alondra de la Parra, y con Bárbara Lluch al frente de la dirección escénica.

Bajo el título '@Carmen, the reel story', esta nueva creación plantea una lectura contemporánea de la ópera de Bizet en la que la plaza pública del siglo XIX se transforma en un escenario dominado por las redes sociales.

En esta adaptación, la acción se desarrolla bajo la mirada permanente de una comunidad digital que observa, comenta y juzga a los personajes en tiempo real. De este modo, la intimidad se convierte en espectáculo y las relaciones personales quedan expuestas ante una audiencia que participa de la historia a través de la mirada y el juicio colectivo.

La propuesta parte de la vigencia de Carmen como figura de autonomía y desafío frente a las distintas formas de control y utiliza el entorno digital como nuevo espacio para explorar los conflictos de la obra de Bizet.

GAËLLE ARQUEZ COMO CARMEN

La mezzosoprano francesa Gaëlle Arquez asumirá el papel protagonista de Carmen, mientras que Arturo Chacón interpretará a Don José y Gianluca Margheri dará vida a Escamillo.

La propuesta reunirá sobre el escenario a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, con Alondra de la Parra como directora, y contará con la dirección escénica de Bárbara Lluch.

El montaje es una coproducción del Festival PAAX GNP, BRAVA Performing Arts y la Fundación ORCAM y se presenta como un proyecto de nueva creación y estreno en España.

La propuesta se integra en la programación de la primera edición de Escena Escorial, festival dirigido artísticamente por Alondra de la Parra que se desarrolla hasta el 20 de septiembre en distintos espacios de San Lorenzo de El Escorial.

Tras la programación de los primeros días de septiembre, que incluye danza, música sinfónica, teatro y música de cámara, '@Carmen, the reel story' se presenta como uno de los principales acontecimientos de la recta final del certamen.