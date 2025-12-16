La Escuela de Conservación y Restauración de Madrid devuelve su esplendor al Retablo Mayor de la Catedral de Cuenca

El retablo mayor de la Capilla de los Apóstoles vuelve tres años después a la Catedral de Cuenca tras su restauración - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ESCRBC) de la Comunidad de Madrid ha devuelto, tras tres años de meticuloso trabajo, la majestuosidad al Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca, obra del siglo XVI atribuida al maestro Martín Gómez el Viejo y considerada una de las piezas más monumentales de la pintura conquense.

Según han trasladado a Europa Press desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, la restauración ha contado con la participación de 23 alumnos de último año del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración, especialidad Escultura, guiados por el profesor Luis Priego.

"Hemos devuelto la integridad estética a esta obra. Ellos (los alumnos) están con los nervios, la ilusión, eso es impresionante. Todo lo que han aprendido sobre teoría había que plasmarlo en algo real", ha apuntado Priego en un video difundido por el Ejecutivo autonómico.

En concreto, los trabajos han consistido en un estudio técnico 'in situ', el desmontaje del retablo, su trasladado a Madrid, la restauración en el taller de la Escuela y, finalmente, su montaje en la catedral.

Esta intervención, que ha requerido una inversión de 132.000 euros, ha contado con el apoyo de 12.000 euros de la Fundación Iberdrola y abre un nuevo camino de colaboración iniciada en 2017 entre la Comunidad de Madrid y el Cabildo Catedral de Cuenca: la restauración del Retablo de la Virgen de la Salud, datado en 1638, en los próximos cuatro años.

La Escuela continúa así recuperando el patrimonio de este templo conquense, tras los trabajos en los retablos de Santa María de Todos los Santos y de San Fabián y San Sebastián, además del citado Retablo Mayor.

La ESCRBC, centro de enseñanzas artísticas superiores de titularidad madrileña, cuenta este curso con 162 alumnos y mantiene convenios con instituciones culturales de prestigio como la Real Fábrica de Tapices, el Museo Naval, Patrimonio Nacional o la Obra Pía de los Santos Lugares, entre otros, para restaurar sus bienes culturales.