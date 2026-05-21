Escuelas infantiles celebran el "compromiso" de la Comunidad pero seguirán en huelga indefinida: "No es suficiente"

Concentración de las trabajadoras de esculeas infantiles frente a la Consejería de Educación. - EUROPA PRESS

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Escuelas infantiles han celebrado el "compromiso" de la Comunidad de Madrid de implementar la pareja educativa en los siguientes pliegos, pero seguirán en huelga indefinida al considerar que "no es suficiente" las mejoras obtenidas.

Así lo ha manifestado este jueves la portavoz de la Plataforma Labora de Escuelas Infantiles, Rosa Marín, a los medios de comunicación después de mantener un encuentro de más de dos horas con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, coincidiendo con los 45 días de protestas.

Fue el 7 de abril cuando las profesionales del sector arrancaron las movilizaciones para reclamar mejoras salariales, bajada de ratios, la pareja educativa y el reconocimiento de su categoría profesional. En las últimas semanas, habían avisado de que "no iban a volver las aulas" hasta mejorar sus condiciones laborales.

El pasado jueves, la Comunidad anunciaba una reunión con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles. Marín lo consideró como "un logro" de las movilizaciones y esperaba una propuesta. Por su parte, la consejera calificó esta situación de "un conflicto laboral" que debía resolverse entre empresas y sindicatos mayoritarios.

Tras una reunión con "buena sintonía", la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha destacado que la consejera les ha "escuchado" y que ha habido "muy buen talante desde el principio" porque son "muchos modelos de gestión" en las escuelas infantiles.

"NO ES SUFICIENTE"

Marín ha destaca que "hay compromiso" de implementar la pareja educativa en los siguientes pliegos, una manera de "reducir ratios sin reducir el número de matrículas" y de aumentar el personal en las escuelas infantiles.

"Le hemos enseñado también los desperfectos de infraestructuras en gestión indirecta y nos ha dicho que le mandemos un listado para ir subsanando y manteniendo todos los edificios. Nos pondremos a ello para que cuanto antes las infraestructuras se mantengan como tiene que ser y que las empresas dejen de hacer negocio empeorando la calidad de la comida", ha indicado.

La plataforma ha remarcado que Zarzalejo se ha ofrecido a "intentar ayudar" en la mejora de los salarios hablando con sindicatos y patronal. Ha añadido que se estudiará la posibilidad de un complemento autonómico, "que es tan necesario porque vivir en la Comunidad de Madrid es complicadísimo y más con el salario mínimo interprofesional".

"Sabíamos que esto iba a ser pelota en un lado, pelota en otro y ahora pelota en otra cosa. Ellos dicen que la inversión es suficiente, las empresas dicen que no, y nosotras estamos en medio. Eso es lo que es incoherente, lo que es injusto para las educadoras, que es la que sostenemos a la infancia", ha lamentado.

Por ello, Marín ha recalcado que los compromisos obtenidos "no son suficientes" para desconvocar la huelga indefinida en la región. "No queda otra. Habrá que redirigir para tocar todos los palos porque es que es complejo. El 0-3 históricamente siempre ha sido abandonado institucionalmente y se han hecho tantos parches para ir apañando y para ir cumpliendo con normativa", ha apuntado.

RUPTURA DEL CORDÓN POLICIAL

Antes del encuentro, un centenar de trabajadoras se han concentrado desde las 16 horas frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para "apoyar la primera reunión de negociación". Haciendo frente al calor, la mayoría llevaba una camiseta amarilla, el color que simboliza "la infancia".

'0-3, no llega a fin de mes', 'Hasta los ovarios de sueldos precarios', 'Mi vocación no paga mis facturas' o 'Menos ratios y más salario' han sido algunas de los cánticos que se han escuchado en la protesta, acompañadas de una cacerolada.

Alrededor de las 17.20 horas, las educadoras han roto el cordón policial para intentar entrar en la Consejería, cortando el carril de la calle Alcalá. Los agentes se han colocado frente a la puerta, mientras que las profesionales han realizado una sentada al grito de 'Sí se puede'.

La Policía ha tenido que ampliar el dispositivo con más coches policiales y antidisturbios. Casi 20 minutos después, la protesta se ha partido en dos: una parte de las trabajadores se ha quedado protestando frente a la puerta de la Consejería, mientras que otra ha esperado en la calle habilitada para hacer la movilización. Así, los coches han vuelto a circular por la carretera.