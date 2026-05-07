Escuelas infantiles reclaman frente a la Asamblea una reunión con Zarzalejo: "Seguiremos hasta que nos escuche"

Manifestación de las escuelas infantiles frente a la Asamblea de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadores de las escuelas infantiles han reclamado este jueves frente a la Asamblea de Madrid una reunión con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, para trasladar sus reivindicaciones.

"Seguiremos hasta que nos escuche", ha subrayado el educador infantil Simón de la Riva en declaraciones a Europa Press cuando se cumple un mes de huelga indefinida de los profesionales de la Comunidad de Madrid.

Los profesionales reclaman desde el pasado 7 de abril una bajada de ratios, reconocimiento profesional y subida de salarios. Sin embargo, los profesionales han señalado que la situación está "un poco enquistada" con la Comunidad de Madrid.

"Vamos a seguir en las calles hasta que se sienten con nosotras, hasta que nos escuchen y hasta que cambien la situación. Se tienen que reunir con nosotras, escuchar a las trabajadoras y ahí empezar a negociar. No con los sindicatos de la mesa que no nos representan actualmente", ha subrayado.

La máxima responsable de la educación madrileña ha aseverado que se reunirá con ellas una vez finalice sus encuentros con los sindicatos mayoritarios de Educación Infantil --FSIE, USO, UGT y CC.OO-- y la patronal. Sin embargo, desde la Plataforma Laboral han defendido su "legitimidad" para tener un encuentro con ella.

Esta concentración se une a la huelga a nivel estatal de las escuelas infantiles de este jueves, que busca denunciar "la falta de atención institucional hacia el primer ciclo" y reclamar "mejores condiciones laborales para sus profesionales". Además, a las 18 horas, protestarán en la Puerta del Sol.