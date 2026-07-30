Los esfuerzos en el incendio de Madrid se centran en mantener la "estabilidad del perímetro" ante la ola de calor

Zonas calcinadas en los alrededores del Pantano de San Juan tras el paso del incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). La intensa labor desarrollada durante la noche por el dispositivo de extinción ha permi - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid han continuado "claramente estabilizados" durante la madrugada gracias a las mejores condiciones meteorológicas nocturnas que "han permitido una gran efectividad de los trabajos desarrollados", si bien los esfuerzos se centrarán este jueves, ante la ola de calor, en vigilar nuevos focos y refrescar las zonas calientes.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han precisado que los trabajos nocturnos se han dedicado a refrescar la zona y consolidar el perímetro estabilizado, "sin avances desde hace días, con pocos puntos humeantes y prácticamente sin llamas".

No obstante, han avisado que el riesgo meteorológico de incendio continúa "muy alto, incluso extremo en algunas zonas", y los esfuerzos se centrarán en mantener la estabilidad del perímetro, vigilancia de nuevos focos y refrescar las zonas calientes".

La Delegación ha señalado que no existen focos activos, destacando la especial importancia de que siga siendo así en el río Cofio, desde Pantano de San Juan hacia Valdemaqueda.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado además que durante la madrugada se han centrado en rematar "puntos calientes" en diversas zonas afectadas por las llamas.

En este contexto, más de 40 medios terrestres, junto a los equipos de drones, han estado trabajando durante la noche en zonas del Río Cofio, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, el Encinar del Alberche en Villa del Prado y en el flanco derecho, en Chapinería, Colmenar del Arroyo y Fresnedillas de la Oliva.

Desde los servicios de emergencias también han precisado que las altas temperaturas volverán a marcar los trabajos de extinción este jueves.

LA DESESCALADA, SIN INCIDENCIAS

Por otra parte, la Delegación del Gobierno ha confirmado que la cuarta fase de la desescalada, que ha afectado a las localidades Valdemaqueda y Robledo de Chavela, cuyos vecinos han podido regresar, se ha desarrollado sin incidencias, como las anteriores.

Asimismo, se mantienen evacuadas las urbanizaciones más próximas al Pantano de San Juan, pertenecientes a los municipios de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, que suman un total aproximado de 1.000 personas todavía evacuadas.